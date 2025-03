Krzewy berberysu, inaczej polskiej cytryny, rosną przede wszystkim na obrzeżach lasów. Widoczne z daleka czerwone owoce zawierają mnóstwo witaminy C i choć w smaku są bardzo kwaśne, to ta właściwość ginie tuż po pierwszych przymrozkach.

Dzięki swemu oryginalnemu smakowi są chętnie wykorzystywane do robienia konfitur, kompotów i nalewek. Co więcej, nadają się do wieloletniego przechowywania. Znane są też jego właściwości lecznicze, stosowany jest przeciwbiegunkowo, pobudzająco i przeciwbólowo, przetworzone owoce pomagają w przemianie materii i dostarczają wielu witamin.

Spis treści:

Te małe, czerwone jagody są nie tylko bogate w witaminy, ale również w związki, które wspierają organizm niemal na każdym kroku. Przede wszystkim owoce berberysu zawierają dużą ilość witaminy C, która skutecznie wspiera odporność organizmu, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Właściwości berberysu sprawiają, że wspiera on także pracę układu trawiennego, moczowego, działa przeciwzapalnie i pozytywnie wpływa na kondycję skóry.

W kuchni wykorzystuje się owoce berberysu zarówno w świeżej, jak i suszonej formie. Z owoców berberysu można przygotować domowe przetwory: dżemy, soki, syropy oraz nalewki. Doskonale sprawdzają się także jako składnik zimowych herbat, nadając naparom wyjątkowy, kwaskowaty posmak. Suszone jagody berberysu stanowią z kolei ciekawy dodatek do dań mięsnych, ryżowych i do sałatek - ich lekko kwaskowaty smak dobrze równoważy słodkie i tłuste potrawy.

Ta pyszna, lekko kwaśna nalewka z owoców berberysu sprawdza się przede wszystkim w chłodne zimowe wieczory - podczas spotkań z przyjaciółmi czy romantycznym maratonie filmowym z drugą połówką. Jej przygotowanie jest bardzo proste.

Składniki:

kilogram owoców berberysu,

0,5 kg cukru,

0,5 l wódki,

0,25 l spirytusu.

Sposób przygotowania:

Przygotowane owoce (odszypułkowane i umyte) wrzuć do gąsiora i wymieszaj z cukrem. Odstaw w ciepłe, suche miejsce na ok. dwa tygodnie. Po tym czasie owoce zalej spirytusem i wódką, a następnie ponownie odstaw na ok. miesiąc. Po tym czasie nalewkę przefiltruj i rozlej do butelek. Odstaw w ciemne, chłodne miejsce. Po około trzech miesiącach napój jest gotowy.

fot. Nalewka z owoców berberysu/Adobe Stock, Елена Захарова

Można zrobić nalewkę także z korzenia berberysu, jednak wymaga to pewnej ostrożności i wiedzy, gdyż korzeń berberysu zawiera substancje o silnym działaniu. Berberyna, choć bardzo korzystna dla zdrowia, w zbyt dużych ilościach może działać toksycznie, dlatego stosowanie nalewki z korzenia berberysu powinno być ograniczone do niewielkich ilości i konsultowane z lekarzem, zwłaszcza w przypadku osób z chorobami przewlekłymi.

Składniki:

50 g suszonego korzenia berberysu (znajdziesz go w sklepach zielarskich lub aptekach),

500 ml czystej wódki,

100 ml spirytusu (opcjonalnie, aby nalewka była mocniejsza),

1-2 łyżki miodu lub cukru (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Jeśli używasz świeżego korzenia berberysu, dokładnie go opłucz, obierz z zewnętrznej warstwy, a następnie pokrój na małe kawałki. W przypadku suszonego korzenia możesz użyć go bez dodatkowego przygotowania. Umieść korzeń w czystym, wyparzonym słoju i zalej wódką oraz (opcjonalnie) spirytusem, aby nalewka miała intensywniejsze działanie. Całość dokładnie wymieszaj. Zakręć szczelnie słoik i odstaw w ciemne, chłodne miejsce na około 4-6 tygodni. Co kilka dni wstrząśnij naczyniem, aby składniki się połączyły. Po tym czasie przefiltruj nalewkę przez gazę lub filtr do kawy, aby pozbyć się resztek korzenia. Jeśli chcesz złagodzić jej smak, możesz dodać miód lub cukier i dokładnie wymieszać, aż słodzik się rozpuści. Gotową nalewkę przelej do czystej butelki i odstaw na kolejny miesiąc, aby smaki się "przegryzły".

fot. Nalewka z korzenia berberysu/Adobe Stock, nikolaydonetsk

Kompot z owoców berberysu to orzeźwiający napój, który doskonale sprawdzi się zarówno w ciepłe, jak i zimne dni. Zachwyca nie tylko smakiem, ale i intensywnym kolorem. Doskonały jako samodzielny napój, świetnie komponuje się również jako baza do koktajli lub jako dodatek do deserów.

Składniki:

500 g świeżych owoców berberysu,

litr wody,

120-150 g cukru,

sok ze średniej cytryny (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Owoce berberysu umyj i usuń ewentualne zanieczyszczenia. W dużym garnku zagotuj wodę z cukrem, mieszając, aż cukier się rozpuści. Jeśli lubisz, dodaj sok z cytryny na tym etapie. Gdy syrop zacznie wrzeć, dodaj umyte owoce berberysu. Gotuj na małym ogniu przez około 10-15 minut, aż owoce zmiękną, ale nie rozpadną się całkowicie. Kompot możesz przelać do butelek lub słoików i pasteryzować przez około 10 minut. Po ostudzeniu przechowuj w lodówce lub piwnicy.

fot. Kompot z owoców berberysu/Adobe Stock, Елена Захарова

Konfitura z owoców berberysu to wyjątkowy dodatek, który zachwyca swoim intensywnym, kwaskowatym smakiem. Przygotowana z świeżych owoców, połączonych z cukrem i odrobiną soku z cytryny, idealnie nadaje się do smarowania pieczywa, naleśników czy jako składnik ciast.

Składniki:

500 g świeżych owoców berberysu,

300 g cukru,

200 ml wody,

sok z małej cytryny (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Owoce berberysu dokładnie opłucz i usuń wszelkie zanieczyszczenia. W garnku zagotuj wodę z cukrem, mieszając, aż cukier się rozpuści. Możesz na tym etapie dodać sok z cytryny, aby nadać konfiturze świeżego smaku. Gdy syrop zacznie wrzeć, dodaj owoce berberysu. Gotuj na małym ogniu przez około 15-20 minut, aż owoce zmiękną, a konfitura zgęstnieje. Gorącą konfiturę przelej do wyparzonych słoików, zakręć i odstaw do góry dnem na kilka godzin, aby słoiki się zassały. Przechowuj w chłodnym i ciemnym miejscu.

fot. Konfitura z berberysu/Adobe Stock, Alex Puhovoy

