Owoce afrodyzjaki

Afrodyzjaki znane są od najdawniejszych czasów. Nazwa pochodzi od greckiej bogini Afrodyty, symbolu miłości, płodności i pożądania. Już bogowie na Olimpie dzięki ambrozji i nektarom doznawali nieznanych zwykłym śmiertelnikom rozkoszy miłosnych. Nic więc dziwnego, że i człowiek zaczął poszukiwać receptur o podobnym działaniu.

Kiedyś przypisywano im magiczną moc, dziś już wiemy, że jest to nic innego, jak substancje chemiczne zwiększające popęd płciowy oraz potencję. Afrodyzjaków wokół nas jest całe mnóstwo. Wiele warzyw, owoców, ziół, przypraw, owoców morza, napojów ma te magiczne właściwości. Bo przecież przez żołądek do serca...

Spójrzmy choćby na Adama, który został skuszony przez Ewę, za pomocą jabłka. Jeżeli i wy chcecie wiedzieć, które owoce wodzą na pokuszanie, przedstawiamy wam całą ich listę owocowych afrodyzjaków pomocnych w sypialni.

Ananas

Oprócz jego właściwości zdrowotnych - zawiera dużą ilość witaminy C, witaminę A, B, żelazo, wapń, regeneruje i wzmacnia organizm, korzystnie działa na nerki, naczynia wieńcowe i serce - przypisuje mu się również właściwości pobudzające zmysły. Zwłaszcza, gdy zostanie podany z chili, miodem i białym winem. A sok z ananasa podobno poprawia smak spermy.

Arbuz

Arbuz to naturalna viagra. Zwiększa popęd seksualny dzięki cytrulinie, zawartej głównie w miąższu skórki. Pod wpływem cytruliny rozszerzają się naczynia krwionośne, dzięki czemu krew może łatwiej wypełnić penisa. Aby zapobiec kłopotom z erekcją należy spożywać go ze skórką, np. w postaci soku, dokładnie miksując skórkę.

Awokado

Awokado było używane jako afrodyzjak przez Azteków, nazwa tego owocu po aztecku brzmi Ahuacatl, co oznacza jądro. Jego delikatny miąższ i subtelny smaku bardziej rozpala zmysły kobiet niż mężczyzn.

Banan

Jego kształt zdecydowanie pobudza wyobraźnię i rozpala zmysły, ale nie tylko dzięki temu został okrzyknięty afrodyzjakiem. W jego skórce znajduje się bufotenina. Jest to halucynogen, który występuje w jadzie niektórych ropuch, w roślinach, grzybach. Ale żeby ją uzyskać ze skórki banana, musimy go ogrzać w wysokiej temperaturze (200-300 °C). Ponadto banan bogaty jest w potas i witaminy z grupy B, niezbędnych do produkcji hormonów płciowych.



Brzoskwinia

Brzoskwinia to owoc, który poprzez swoją konsystencję, strukturę i subtelny zapach został uznany, jako jeden z najbardziej zmysłowych owoców. Nawet w sztuce Szekspira "Sen nocy letniej", wróżki posługiwały się brzoskwinią jako afrodyzjakiem, a średniowieczny zielarz Albertus Wielki przypisywał brzoskwini moc przedłużania stosunku.

Figa

Zarówno Grecy, jak i Rzymianie przypisywali magiczną moc figom. W starożytnej Grecji była jednym z uświęconych owoców, kojarzących się z płodnością i miłością fizyczną. Być może ze względu na swój kształt. który rozpala seksualnie, bowiem uważa się, że otwarta figa wygląda jak żeńskie narządy płciowe. Rzymianie również uznawali figi za afrodyzjak i przyrządzali je wraz z czosnkiem, co miało ich mocno pobudzać.

Gruszka

Już w starożytnej Grecji była ulubienicą poetów. Uznawana za grzeszny owoc, bowiem kształtem przypomina kobiecą figurę.

Granat

Granat uznawany jest za symbol nieśmiertelności i zmysłowości. owoc ten ma mnóstwo właściwości zdrowotnych. Pomaga przy chorobach serca, układu krążenia, łagodzi stany zapalne, działa przeciwnowotworowo, a także dodaje sił witalnych oraz zwiększa libido. Picie soku z granatu prawdopodobnie powoduje wzrost poziomu testosteronu, co u mężczyzn wpływa na męskość, a u kobiet z kolei powoduje wzrost popędu seksualnego.

Winogrona

Owoce te jak żadne inne kojarzą się z wszelkimi uciechami bogów, rozkoszą, płodnością. Wspólne spożywanie tych owoców może przeistoczyć się w erotyczną zabawę. Z winogron robi się wino, który również jest uznawane za afrodyzjak.

