Orzechy włoskie są bogactwem roślinnych kwasów tłuszczowych, które pozytywnie wpływają na kondycję naszej skóry. Dodatkowo ich częste spożycie poprawia samopoczucie, zapobiegając nawrotom depresji. Doskonale nadają się do przygotowania chrupiących batoników na drugie śniadanie lub jako farsz mięs czy naleśników. Sprawdź nasze przepisy na dania z wykorzystaniem orzechów włoskich!

Ciasto z orzechami włoskimi

Oto składniki na ciasto z orzechami włoskimi:

100 g mąki pszennej

łyżeczka proszku do pieczenia

pół kostki masła

pół szklanki cukru

2 jajka

garść posiekanych orzechów

¼ szklanki mleka

Jak zrobić ciasto z orzechami włoskimi?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Smarujemy formę do pieczenia tłuszczem lub wykładamy papierem do pieczenia. Przesiewamy mąkę z proszkiem do pieczenia. Ucieramy masło z cukrem do uzyskania kremowej i puszystej konsystencji. Dodajemy jajka stopniowo tak, aby się nie zważyły w masie. Dosypujemy mąkę z proszkiem do pieczenia i dolewamy mleko. Wsypujemy wcześniej podprażone orzechy na suchej patelni. Pieczemy przez 40 minut do uzyskania złotobrązowej skórki. Tak przygotowane ciasto doskonale sprawdza się z polewą cytrynowa na bazie lukru.

Nalewka z orzecha włoskiego

Oto składniki na nalewkę z orzecha włoskiego:

Około 30 orzechów włoskich

cytryna

szklanka cukru

4 szklanki wódki

anyż

laski cynamonu

Jak zrobić nalewkę z orzecha włoskiego?

Ścieramy skórkę z wyparzonej cytryny. Wkładamy razem z anyżem i cynamonem do słoika. Wlewamy wódkę. Wkładamy zebrane orzechy włoskie. Zamykamy szczelnie słoik potrząsając do wymieszania się składników. Po 3-4 miesiącach dosypujemy cukier lub syrop cukrowy i rozcieńczamy wodą gotową mieszankę. Tak przygotowana nalewka jest doskonałym remedium na dolegliwości żołądkowe.

Sałatka z orzechami włoskimi

Oto składniki na sałatkę z orzechami włoskimi:

opakowanie mieszanki sałat

2 średnie jabłka

mała cebula

szklanka orzechów włoskich

ser feta

oliwa z oliwek

ocet balsamiczny

musztarda Dijon

3 łyżeczki miodu

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić sałatkę z orzechami włoskimi?

Jabłka obieramy ze skórki i kroimy na mniejsze kawałki. Siekamy cebulę. Orzechy podprażamy na suchej patelni, a następnie siekamy nożem. Ser feta kruszymy. Przygotowujemy lekki dressing na bazie oliwy z oliwek, octu balsamicznego, musztardy Dijon, miodu oraz soli i pieprzu. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy i polewamy dressingiem tuz przed podaniem. Tak przyrządzoną sałatkę możemy podawać z grzankami czosnkowymi.

