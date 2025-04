Oczywiście nie! Spożywamy je na surowo lub prażone. Ich słodkawy, pyszny smak rozpoznawalny jest na całym świecie (plantacje znajdują się w Azji, Afganistanie, Iranie, Iraku i Turcji, a także w USA i Europie – szczególnie w Grecji).

Reklama

Pistacje zawierają do 60% tłuszczu i aż 618 kcal na 100 gram. Są to jedno i wielonienasycone kwasy tłuszczowe korzystne dla zdrowia. Obniżają stężenie złego cholesterolu (cholesterolu LDL) i zmniejszają stężenie lipidów w surowicy krwi.

Pistacje mają także szerokie zastosowanie w kuchni. Są używane do wyrobów cukierniczych; marcepanów, strucli, lodów, tortów, budyniów, jako nadzienie do cukierków i namiastka kawy, ale nie tylko. Dodawane są również do mięs, potraw z ryżu i przystawek.

Polecamy: Jak zrobić lody pistacjowe?

Pistacje w kuchni tureckiej

Turecka kuchnia słynie z przepysznych słodyczy. Orzechy pistacjowe są składnikiem chyba najpopularniejszej z nich: baklawy (zwanej też bakławą). Składa się ona z warstw ciasta przekładanych siekanymi orzechami m.in. pistacjami oraz miodem lub powstającym na bazie cukru i masła syropem şöbiyet. Wierzch baklawy polewany jest lukrem i posypywany nieposolonymi pistacjami.

Innym – równie słodkim i niewiele mniej znanym deserem tureckim - jest Künefe. Zrobiony jest z dwóch warstw niteczek zanurzonych w syropie, zwanych kadayif oraz sera i pokruszonych pistacji.

Orzechy pistacjowe nie tylko do deserów

Pistacje nadają się, jako dodatek niemal do każdego rodzaju potraw – grunt, to dobry pomysł i inwencja twórcza (lub odpowiedni, gotowy przepis).

Risotto z pistacjami

Należy przygotować:

100g wyłuskanych pistacji,

ok. 200 g ryżu Carnaroli lub Vialone Nano,

20 g masła,

1 niewielką cebulę,

0,5 szklanki białego wytrawnego wina,

2 łyżki oleju,

1 litr bulionu warzywnego.

Mantecatura: 20 g masła, 30g startego sera Grana Padano lub Parmezanu.

Pistacje należy gotować przez 10 minut, ostudzić i obrać. Część pistacji (mniej więcej jedną trzecią) trzeba rozbić w moździerzu na dosyć drobną miazgę. Posiekaną cebulę wkładamy do garnka z masłem i oliwą. Po kilku minutach gotowania dodajemy pistacje i przygotowaną wcześniej miazgę (trzeba pamiętać, o pozostawieniu kilku orzechów do dekoracji). Kiedy cebula się zeszkli dodajemy ryż. Mieszamy tak długo, aż cały tłuszcz wsiąknie w ziarenka – w tym momencie dodajemy wino. Kiedy połączy się dokładnie z ryżem powoli, porcjami, dolewamy bulionu (należy pamiętać, że bulion musi być gorący). Jeśli ryż jest miękki, należy zdjąć go z ognia. Na koniec dodajemy ser i masło, energicznie mieszamy, po czym przykrywamy i odstawiamy na kilka minut. Przed podaniem posypujemy pozostawionymi wcześniej pistacjami.

Udka z farszem mięsno-pistacjowym

Potrzebne będą:

4 udka z kurczaka,

ok. 200 g mięsa mielonego,

100 g pistacji,

3-4 paczki plasterków bekonu,

1 jajko,

sól, pieprz i olej do smażenia.

Udka musimy pozbawić kości tak, aby zostało nam mięso ze skórką w postaci prostokąta. Nie jest to tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Mięso z obu stron solimy i pieprzymy. Do mielonego dodajemy jajko, sól i pieprz, następnie dokładnie mieszamy. Na koniec dodajemy niezbyt drobno posiekane pistacje i mieszamy ponownie. Na rozłożony płat kurczaka kładziemy wałeczek mięsa mielonego z pistacjami, następnie zwijamy. Udko owijamy kawałkiem bekonu. Smażymy mięso ze wszystkich stron na patelni na rumiano, zawijamy w folię aluminiową i wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180°C. Po godzinie udka będą gotowe.

Potrawka z kalafiora z pistacjami

Niezbędne składniki to:

duży zielony kalafior,

100 g pistacji,

100 g wędzonego boczku,

100 g pleśniowego sera,

1 por,

2 żółtka,

0,5 szklanki śmietanki kremówki,

0,5 pęczka posiekanego szczypiorku,

zielenina do dekoracji,

sól, pieprz, łyżeczka soku z cytryny.

Kalafiora gotujemy w posolonej wodzie z dodatkiem soku cytrynowego przez pół godziny, na niedużym ogniu. Następnie odsączamy. Pistacje drobno siekamy, pora kroimy w pół-talarki a boczek kroimy w drobną kostkę i podsmażamy na patelni. Kiedy puści tłuszcz dodajemy pora i smażymy. Dodajemy pistacje, dusimy jeszcze przez chwilę na patelni. W niedużym garnku rozpuszczamy ser pleśniowy podlewając niewielką ilością wody. Po zdjęciu z ognia dodajemy śmietanę i żółtka, następnie intensywnie mieszamy. Na patelnię kładziemy kalafior i polewamy przygotowanym sosem serowym – smażymy 2-3 minuty. Doprawiamy wedle uznania solą i pieprzem, dorzucamy szczypiorek. Przed podaniem dekorujemy zieleniną i posypujemy pistacjami.

Reklama

Zobacz także: Orzechy dobre przy cukrzycy