Porcja 85 g orzechów dziennie obniża poziom cholesterolu i reguluje ciśnienie krwi. Jedzone w połączeniu np. z muesli czy roślinami strączkowymi dostarczają pełnowartościowego białka. Ponieważ zawierają kwas fitynowy przyspieszający wydalanie minerałów, najlepiej łączyć je z produktami bogatymi w witaminę C. Szczególnie wartościowe są orzechy nie prażone i nie solone. Siekanymi można posypywać sałatki owocowe, warzywne, np. z selera i jabłka, a także lody i inne desery.

Uwaga! Są ciężkostrawne - osoby z problemami gastrycznymi mogą zjeść 3-4 dziennie, bez skórki, jako dodatek do potraw.

Reklama

Przechowywanie

Nienasycone tłuszcze zawarte w orzechach bardzo łatwo jełczeją. Dlatego trzeba je trzymać w suchym i chłodnym miejscu, np. w spiżarni czy lodówce. Kupując łuskane orzechy, zwracaj uwagę na szczelność opakowania.



Aby nie szkodziły

- Nie jedz orzechów niedojrzałych, z miękką, zielonkawą skorupką. Mogą zawierać substancje, z których tworzą się trujące cyjanki.

- Orzechy, zwłaszcza ziemne, łatwo pleśnieją. Pleśnie wytwarzają aflatoksyny - substancje o działaniu rakotwórczym, wywołujące uczulenia. Unikaj więc orzechów chociażby z najmniejszymi śladami pleśni na skórce, a nawet na skorupce.

- U niektórych osób orzeszki ziemne, również w postaci oleju arachidowego i masła orzechowego, mogą powodować alergie. Objawiają się one najczęściej pokrzywką i dusznościami.

- Całych orzechów nie podawaj dzieciom do 5 lat, bo mogą się zadławić.

- Solonych unikaj, jeśli masz nadciśnienie.



Brazylijskie - chronią przed rakiem

- Podłużne, kremowe, z ciemnobrązową skórką i trójścienną, grubą, brązową skorupą. 100g ma 680 kcal. Bogate w selen, który hamuje powstawanie wolnych rodników.

Laskowe - opóźniają efekty starzenia się

- 100 g ma ok. 650 kcal i pokrywa czterodniowe zapotrzebowanie organizmu na witaminę E.

- Zawierają dosyć mało sodu i mogą je jeść nadciśnieniowcy.

Migdały - na ładną, gładką skórę

- 100 g to ok. 610 kcal. Mają dużo błonnika oraz witaminy E. Zawierają kwas szczawiowy, dlatego powinny ich unikać osoby ze skłonnością do kamicy nerkowej.

Nerkowce - dla kobiet w ciąży

- Mają kształt nerki, są kruche i delikatne w smaku. Jak na orzechy, są niskokaloryczne - 100 g to ok. 580 kcal. Zawierają kwas foliowy potrzebny kobietom w ciąży. Dla wegetarian są też dobrym źródłem żelaza i białka.

Pekany - energia dla mózgu

- Bardzo twarde, podłużne, z cienką skórką i brązową skorupką. 100 g ma ok. 680 kcal. Zawierają witaminę B1 biorącą udział w przemianie węglowodanów.

Pinii - na silne mięśnie

- Tak naprawdę są nasionami sosny. Małe, o kremowej barwie. Bardzo kaloryczne - 100 g ma ok. 690 kcal. Dostarczają magnezu - do pracy mięśni, i cynku - zwiększającego płodność.

Pistacjowe - poprawiają przemianę materii

- Podłużne, zielone, pokryte czerwonawą skórką i kremową łupinką. 100 g dostarcza ok. 600 kcal. Zawierają dużo białka i błonnika, a także magnez i potas (regulują pracę serca), witaminy E i z grupy B.

Włoskie - wzmacniają serce

- 100 g dostarcza ok. 690 kcal. Zawierają głównie tłuszcze wielonienasycone, które chronią przed chorobami serca.

- Mają witaminę B6 - wspomagają produkcję przeciwciał i czerwonych krwinek.

Ziemne - korzystne dla układu nerwowego

- Są nasionami rośliny strączkowej i rosną pod ziemią. 100 g dostarcza ok. 570 kcal. Bogate w białko i witaminy z grupy B, niezbędne do pracy układu nerwowego.

Reklama

Renata Rowicka