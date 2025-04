Opieńka miodowa jest pyszna i dość powszechna, ale bardzo łatwo pomylić ją z trującymi grzybami. Czy wiesz, jak ją rozpoznać?

Opieńki to jadalne grzyby o przyjemnym smaku i aromacie. Rosną często w większych grupach - nawet po kilkadziesiąt owocników! Występują od sierpnia do listopada głównie w lasach liściastych. Są to grzyby jadalne, ale spożywane na surowo mogą być trujące. Łatwo też pomylić je z trującymi okazami, np. z maślanką wiązkową.