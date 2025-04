Ubieramy Vodę to swoiste połączenie wystawy designu, akcji charytatywnej i mecenatu artystycznego. 3,5 metrowa butelka Vody Naturalnej, która stanęła na warszawskim placu Konstytucji, w ciągu trzech najbliższych miesięcy kilkakrotnie zmieni swoje szaty.

Za zmieniający się wygląd butelki odpowiadać będzie czwórka cenionych polskich ilustratorów, którzy specjalnie na tę okazję zaprojektują unikatowe projekty dla Vody Naturalnej, młodej polskiej marki wody premium. W ramach akcji stworzone przez nich ilustracje oraz projekty butelek zostaną wystawione na licytację pod patronatem mecenasów projektu, z której dochód zostanie przekazany na rzecz fundacji TVN "Nie jesteś sam". W ramach poprzednich edycji, w których brali udział projektanci mody (2012 r.), marki jubilerskie (2013 r.) i malarze współcześni (2014 r.), udało się zebrać łącznie blisko 450 tysięcy złotych.

W tym roku akcję zainicjuje Olka Osadzińska, projektując autorską etykietę inspirowaną światem marki Guess:

Bardzo cieszę sie, że mogłam wziąć udział w tak ciekawym projekcie, wraz z moimi ulubionymi ilustratorami. To ogromna przyjemność móc wesprzeć swoją pracą szczytny cel i to w ramach współpracy z markami, które przykładają tak wielką wagę do dobrego designu. Mam nadzieję, że praca, którą przygotowałam na aukcję będzie cieszyła się popularnością – to jedna z moich ulubionych ilustracji!