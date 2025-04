Olej arganowy do jedzenia

Czy olej arganowy można jeść? Słyszy się głównie ostatnio o jego dobroczynnych właściwościach w kosmetyce. Drogocenny olej z Maroka jest wartościowy również w kuchni. Ma bogate walory smakowe i właściwości prozdrowotne. Idealnie nadaje się na sos sałatkowy lub słodki dip. Zawiera też kwasy omega 6 i omega 9, więc pomoże obniżyć cholestereol.



Reklama

fot. Fotolia

W porównaniu do oleju kosmetycznego tłoczonego na zimno olej arganowy spożywczy wytwarza się z prażonych ziaren arganii. Ta różnica w procesie produkcji sprawia, że cechuje go ciemnozłoty kolor oraz orzechowy zapach i smak. Co jeszcze warto wiedzieć o oleju arganowym?

[CMS_PAGE_BREAK:Olej arganowy - zdrowy tłuszcz]



Olej arganowy - zdrowy tłuszcz

Olej arganowy w 80% składa się z nienasyconych kwasów tłuszczowych (omega 6 i omega 9). Posiada w składzie dwa razy więcej witaminy E niż oliwa z oliwek. Może być, więc stosowany jako suplement diety. Zalecane spożycie w profilaktyce zdrowotnej to 1 łyżeczka oleju przyjmowana 3 razy dziennie. Regularne stosowanie pomoże obniżyć poziom złego cholesterolu, wzmocnić odporność, chronić przed chorobami układu krążenia i układu nerwowego. Ponadto coraz więcej badań klinicznych wykazuje pozytywne działanie oleju z arganii w profilaktyce chorób nowotworowych.

[CMS_PAGE_BREAK:Orzechowy smak arganii]



Orzechowy smak arganii

Aby olej nie stracił swoich dobroczynnych właściwości zaleca się spożywać go na zimno, nie smażyć, lecz skropić potrawę przed podaniem. Orzechowy posmak sprawia, że jest świetnym dodatkiem do letnich sałatek, grillowanych warzyw, ryb i mięsa.

- Marokańczycy spożywają go także na słodko w formie śniadaniowej pasty do pieczywa zwanej amlou, której smak przypomina masło orzechowe – mówi Agnieszka Śliwka-Gumienna, Marketing & PR Manager Maroko Produkt.

[CMS_PAGE_BREAK:Przepis na pastę amlou]



Przepis na pastę amlou

Amlou to marokańska nutella. Słodki dip jest bardzo prosty do przygotowania. Sporządza się go z prażonych migdałów, oleju arganowego i miodu.

fot. Materiały prasowe

Składniki: 200g prażonych migdałów, 250ml oleju arganowego, 125ml miodu.

Przygotowanie: Zmielić migdały na gładką oleistą masę. Stopniowo łączyć z olejem arganowym energicznie mieszając, aby składniki dobrze się scaliły, a następnie dodać miód, opcjonalnie też cukier i sól. Gotowe! Kromki pieczywa można smarować lub maczać w dipie. Amlou można przechowywać w słoiku przez ok. 2 miesiące.

Świeże pieczywo z amlou to świetny pomysł na zdrowe i wysokoenergetyczne śniadanie dla dzieci i dorosłych.

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych Maroko Produkt