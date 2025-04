Od której strony obierać ogórka? Okazuje się, że to całkiem istotna kwestia – niewłaściwie obrany ogórek może być gorzki. Wynika to z… chemii! Zobacz, jak obierać ogórka, aby uniknąć gorzkiego posmaku w mizerii, surówce czy na kanapce.

Spis treści:

Czasem ogórki posiadają gorzką końcówkę. Jest ona zazwyczaj grubsza od drugiej, bo podczas wzrostu była połączona z łodygą. Dlatego warto wiedzieć, od której strony obierać ogórka, aby przez przypadek nie zniszczyć smaku całej potrawy.

Za gorzki posmak ogórka odpowiedzialne są kukurbitacyny – związki chemiczne, które właśnie poprzez tę gorycz, chronią warzywo przed atakiem zwierząt i szkodników. Są one dla nich trujące i skutecznie je odstraszają. Im trudniejsze warunki wzrostu mają ogórki, tym bardziej gorzką końcówkę wykształcą.

Kukurbitacyny znajdują się przede wszystkim w łodydze, ale część związku przenika bezpośrednio do warzywa, wywołując gorzki smak. Dla ludzi nie są one trujące, ale mogą skutecznie zepsuć mizerię do obiadu.

fot. Od której strony obierać ogórka/Adobe Stock, Africa Studio

Okazuje się, że kierunek, w jakim obierasz ogórka, ma znaczenie! Zaczynaj zawsze od jasnej części ogórka, nie tej, która miała bezpośredni kontakt z łodygą. Możesz dodatkowo odciąć ciemną, grubszą końcówkę, aby mieć pewność, że ogórki nie będą miały gorzkiego posmaku.

Obierając je od ciemnej strony do jasnej, możesz niechcący rozprowadzić związki kukurbitacyn po całym warzywie i całkowicie popsuć jego smak. Zasada ta dotyczy szczególnie ogórków gruntowych. Ogórki szklarniowe co prawda nie powinny być gorzkie, niemniej jednak warto stosować tę samą metodę – na wszelki wypadek.

fot. Jak obierać ogórka/Adobe Stock, Philipp Larsen

Do obierania ogórka możesz wykorzystać zwykły, niewielki nożyk lub obieraczkę. W przypadku noża musisz obierać ogórki pod takim kątem, aby usunąć tylko skórkę.

Nie każdy ma umiejętności w tej kwestii (na pewno znasz kogoś, kto obiera ogórki czy ziemniaki na kanciasty kształt), dlatego z pomocą przychodzi obieraczka.

