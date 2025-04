Powiśle jawi się warszawiakom jako zielony teren idealny do aktywnego wypoczynku nad Wisłą. Obfity w lokale, zaprasza spacerowiczów na popołudniową kawę w gronie znajomych lub obiad podczas przerwy w pracy. Jednym z nich jest otwarty w styczniu tego roku, mieszczący się obok Biblioteki Uniwersyteckiej i naprzeciwko Centrum Nauki Kopernik, lokal cukierni z 25-letnią tradycją, Batida.

Pyszności od Batidy

Butik wspiera wspólne spędzanie czasu w gronie rodziny i znajomych. Wyjątkowość kawiarni na Powiślu sprowadza się do połączenia sztuki cukierniczej z rozbudowaną częścią rozrywkową dla dzieci. W "Little Gym" każdy szkrab znajdzie tam coś dla siebie - jest tu ścianka wspinaczkowa, stolik i kredki do malowania, minikuchnia, kącik sportowy, przyrządy do akrobatyki.

Wnętrze kawiarni utrzymane jest w stonowanej stylistyce i neutralnych kolorach. Współczesna aranżacja wnętrza z elementami drewna przełamana jest szaloną, złotą ścianą. Za to w ladzie - dzieje się! W towarzystwie jasnych ścian słodkości w wielu smakach i wszystkich kolorach tęczy prezentują się niczym biżuteria. Sąsiadujące ze sobą wiśniowy błyszczyk, ciasto miłości i mus czekoladowy dobrze korespondują z wielobarwną salą zabaw dla dzieci.

Batida serwuje produkty z których słynie, czyli wyroby cukiernicze, a wśród nich wielosmakowe musy, trufle i praliny z belgijskiej czekolady, torty - wystarczy puścić wodze fantazji, bo cukiernia podejmuje się każdego wyzwania. Wielkość porcji i wielość wariantów - nieograniczona! Prócz deserów zjemy także śniadania i przekąski o polskiej i francuskiej proweniencji, m.in. zupy, sałatki, quiche. Cukiernia może się pochwalić także własnego wypieku croissantami z nadzieniem z belgijskiej czekolady oraz bagietkami z tradycyjnego, belgijskiego przepisu, od których zaczęła się historia Batidy już 25 lat temu. Na wiosnę lokal szykuje poszerzenie oferty.

Z dbałością o zdrowie i dobrą formę swoich klientów Batida planuje wprowadzić prozdrowotne koktajle warzywno-owocowe oraz przekąski na wynos w postaci sandwiczy oraz sałatek, także owocowych.

Ważną informacją dla odwiedzających szczególnie teraz, w okresie komunijnym, jest możliwość przygotowania imprez okolicznościowych i menu na życzenie klienta.

Zapraszamy do słodkiego zakątka na zielonym Powiślu!

Więcej: www.facebook.com/BatidaWarsawPowisle oraz www.batida.pl