Jak co miesiąc, tropimy dla was najciekawsze nowości spożywcze - trzeba je wypróbować! Czy znacie wszystkie z przedstawionych produktów? Jeśli nie - naprawdę warto to zmienić!

Reklama

Nowości rybne

We wrześniu polecamy nowości rybne. Jakie? Krakowski Kredens proponuje np. filet z pstrąga z bazylią w oleju, węgorza wędzonego w oleju, wątróbki z dorsza atlantyckiego, a także makrelę w oleju z suszonymi pomidorami i czosnkiem niedźwiedzim. Firma Łosoś Ustka poleca z kolei filety z makreli w oleju z kawałkiem cytryny, a także filety z makreli w sosie pomidorowym. Frosta wprowadza na rynek rybne nuggetsy!

Nowe przyprawy

W tym miesiącu warto przetestować 2 nowe rodzaje soli morskiej Prymat. Marka Cykoria poleca cały szereg nowości - rozmaryn, pieprz czarny grubo mielony, lubczyk, jałowiec, a także pieprz kolorowy ziarnisty.

Przetestuj 2 sosy sałatkowe Knorra - do sałatki szefa i sałatki cezar.

Inne nowości spożywcze

W Biedronce kupicie 100% sok z jabłek, pomarańczy, grejpfrutów i nektarynek - został wybrany przez testerów w projekcie konsumenckim "Testujemy".

Kupiec wprowadza 3 nowe rodzaje płatków: jaglane, owsiane i orkiszowe. Piątnica poleca mleko zsiadłe i mleko ekologiczne, Dawtona buraczki tarte, a marka Helio pyszny popcorn.

Warto spróbować 2 nowych rodzajów pizzy Guseppe - Hawaii i Chicken Thai. Z kolei Gobarto przedstawia kiełbasę polską surową i szlachecką. Hellena prezentuje nową oranżadę w puszce (zawiera dodatek witamin)!

W sklepach znajdziecie też sos serowy naturalny Lactima, ryż jaśminowy Britta, 2 rodzaje Pasztetu Podlaskiego w tubce, a także chrupki Reksio w 2 pysznych smakach - ketchupowym i kukurydzianym (przywodzą na myśl smak dzieciństwa).

Wedel prezentuje 3 nowe czekolady - wszystkie mają karmelowe nadzienie i pyszne dodatki: prażoną kukurydzę, chrupki zbożowe lub kakaowe ciasteczka. Warto przetestować smakowitości od marki Pura Vida - to różne rodzaje lodów, wykonane z naturalnych składników i bez GMO!

Słodka Chwila pojawia się w rozgrzewających wariantach: jabłko&cynamon, śliwka&goździki, malina&miód, a także cytrusy&imbir. Spróbujcie też pysznych kaw od Saquelli!

Reklama

Zobacz też nasze przepisy na dania z cukinii:

Zupa z cukinii - przepis Ani Starmach

Klops z cukinią - przepis

Placki z cukinii - przepis

Cukinia z bobem i mozzarellą - przepis