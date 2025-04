Liście zmieniające kolor na złoty, czerwony lub brunatny to nieuchronny znak, że zbliża się jesień. To także czas grubych, plecionych swetrów, gorącego kakao oraz rozgrzewających dań jednogarnkowych.

Wśród produktów spożywczych pojawiły się nowości, które z pewnością pomogą w przygotowaniach w kuchni. We wrześniu znalazły się zarówno lekkie i zdrowe propozycje, jak i małe co nieco dla każdego łasucha.

Zdrowe dania jednogarnkowe

W sezonie jesiennym króluje dynia, potrawy z grzybów czy sycące gulasze w typie strogonowa. Jeżeli nie masz czasu, aby przygotowywać codziennie dań dla całej rodziny, wystarczy zasmakować w daniach przyrządzanych w jednym naczyniu. Możesz wybierać spośród pikantnej zupy krem lub gulaszu z dyni.

Gulasz z dyni

Składniki:

dynia hokkaido lub piżmowa,

300 g mięsa wołowego lub drobiowego,

3 średnie marchewki,

2 ząbki czosnku,

2 cebule,

sól,

pieprz,

majeranek,

oregano,

oliwa z oliwek lub olej słonecznikowy.

Przygotowanie

Oczyść dynię i dokładnie umyj pod bieżąca wodą. W przypadku hokkaido nie musisz obierać skórki, natomiast w pozostałych tak - jest twarda i nie zmięknie w procesie obróbki termicznej. Pokrój w kostkę razem z marchewką i odłóż do miski. Pokrój mięso w paseczki i obtocz w soli, pieprzu i reszcie przypraw. Poszatkuj cebulę i czosnek i podsmaż w dużym garnku na oliwie z oliwek. Dodaj mięso i smaż przez 10 minut. Dodaj dynię i marchewkę. Całość zalej wodą lub bulionem warzywnym. Duś pod przykrywką przez godzinę na wolnym ogniu lub przełóż do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza na 50 minut.

Jeżeli chcesz zagęścić gulasz, wystarczy dodać mąkę żytnią wymieszaną z bulionem lub tłuczone, gotowane ziemniaki i wymieszać z resztą składników.

Do przyrządzenia podobnych potraw z pewnością przydadzą się propozycje dań od Yummity, które zawierają tylko naturalne składniki. W ich skład wchodzą np. soczewica, ryż brązowy, kasza jaglana lub komosa ryżowa. To gotowe mieszanki dań wegetariańskich, gotowych do spożycia po ugotowaniu w wodzie lub bulionie.

Smaki są niebanalne, komponowane według rodzaju kuchni - tajskiej, indyjskiej lub peruwiańskiej. Możesz je przygotować jako samodzielna przekąska lub dodać kawałki mięsa i dusić pod przykryciem w jednym garnku.

Fast-food w domowej odsłonie

Każdy z nas przyznaje się do kulinarnych grzeszków od czasu do czasu. Zamiast kupować wątpliwej jakości dania w barach szybkiej obsługi, przygotuj zdrowszą wersję klasycznej włoskiej pizzy w typie margherity lub lasagne. Jeżeli borykasz się z nietolerancją glutenu, zastąp spód pizzy na ten z kalafiora.

Margherita

Składniki:

400 g mąki pszennej,

25 g drożdży suchych,

szczypta soli,

szczypta oregano,

pół szklanki mleka,

pół szklanki oliwy,

mozzarella,

sos pomidorowy.

Przygotowanie

Drożdże wsyp do kubeczka, dodaj cukier i zalej ciepłym mlekiem, ale nie wrzącym. Odstaw na 15 minut w ciepłe miejsce, aby popracowały i zwiększyły objętość. Mąkę przesiej i włóż do głębokiej miski. Dopraw ziołami. Dodaj drożdże i olej. Dokładnie zagnieć przez 10 minut, aż ciasto będzie gładkie. Rozwałkuj za pomocą wałka lub butelki i przełóż na kamień do pieczenia lub blachę. Rozprowadź na blacie pizzy sos pomidorowy i pokruszoną w palcach mozzarellę. Piecz przez 20 minut w temperaturze 190 stopni Celsjusza.

Do jej przyrządzenia możesz użyć większego bloku mozzarelli, jeżeli jesteś fanką sera. Mlekpol wprowadził większe gramatury, pozwalające na znacznie więcej! Doskonale rozprowadza się i roztapia na ulubionych daniach.

Jeżeli lubisz układać świeże składniki na upieczonej pizzy, dodaj rozrzuconą rukolę oraz kawałki wędzonego łososia Mowi, który jest pozyskiwany z łowisk ze zrównoważonego łowu. To gwarancja świeżości i najlepszej jakości ryby.

Sprawdź jeszcze inne nowości, pojawiające się na rynku, na które warto zwrócić uwagę!

