Letnie miesiące obfitują w świeże i aromatyczne produkty, z których warto korzystać. Sierpień to głównie soczyste maliny, czerwone i czarne porzeczki, brzoskwinie, jagody lub jeżyny. Różnorodność i bogactwo smaków zachęca do codziennego eksperymentowania w kuchni.

Podobnie jest na sklepowych półkach, zapełnionych „perełkami” spożywczymi, które wybrałyśmy dla ciebie spośród wielu nowych pojawiających się na rynku. Zobacz, w jaki sposób urozmaicić swoje menu i na co warto zwrócić uwagę w tym miesiącu.

Nowości spożywcze w sierpniu

Jeżeli cenisz sobie zdrowy tryb życia, z pewnością to zestawienie produktów przypadnie ci do gustu. Pojawiły się zarówno dodatki do dań, które pozwolą ci zachować zdrowy wygląd, jak i całe posiłki o prostym składzie, bez zbędnych dodatków.

Szybki przepis na zdrowy lunch

Jeżeli nie masz czasu na długie przygotowania, wykorzystaj pomysł na sałatki makaronowe do pracy. Wystarczy dodać pokrojone świeże pomidory, ogórki i ser feta. Zalej winegretem na bazie oliwy i ziół, który podkreśli ich smak.

Gdy sięgasz po pełnoziarnisty makaron do sałatki kierując się jedynie zdrowym rozsądkiem, od teraz może się to zmienić! Lubella Pełne Ziarno wprowadziła dobrze znany produkt w nowej odsłonie – makaron pełnoziarnisty o lepszym, łagodniejszym smaku. Ziarna zostały dokładniej zmielone, co skutkuje delikatniejszą teksturą, podobną do tej w tradycyjnym makaronie. Możesz wybierać spośród wstążek, rurek lub gniazdek.

Składniki:

2 duże pomidory lub 10 koktajlowych,

2 średnie ogórki gruntowe,

opcjonalnie kawałki grillowanego lub pieczonego kurczaka,

miseczka makaronu pełnoziarnistego typu penne,

pokruszony ser feta,

szczypta pieprzu,

szczypta soli,

oliwa z oliwek,

sok z cytryny,

łyżeczka miodu.

Przygotowanie

Wszystkie warzywa dokładnie umyj i pokrój na mniejsze kawałki. Przełóż je do słoika lub miseczki. Ugotuj makaron al dente według zaleceń na opakowaniu. Pokrusz fetę. Dodaj postrzępione kawałki kurczaka. Odcedź makaron i wymieszaj z warzywami. W osobnej miseczce połącz składniki na sos: oliwę, sok z cytryny, miód, sól i pieprz. Dodaj dopiero w momencie, gdy będziesz ją serwować. Najlepiej smakuje przyrządzona tego samego dnia.

Coś bez mięsa

Osoby na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej z pewnością ucieszy fakt, że pojawiły się nowe, ciekawe dania, które sprostają ich upodobaniom. Tradycyjne flaki mięsne zostały zastąpione tymi z boczniaka.

Odpowiednio doprawione, lekko pikantne niczym nie ustępują tym powszechnie znanym. Wegańskie flaczki firmy Vega up to doskonały pomysł na obiad na ciepło, który wystarczy podgrzać na patelni lub w mikrofali.

Cenisz sobie sycące przekąski? W takim razie nie może zabraknąć pasty warzywnej z pieczonych batatów, wypuszczonej również z Vega up. Gęste smarowidło jest idealne na kanapki, sucharki lub do grillowanych warzyw.

Gdy jesteś w ciągłym biegu

Zarówno podczas letnich eskapad za miasto, jak i w drodze do pracy należy pamiętać o prawidłowym nawodnieniu organizmu. Zwłaszcza podczas utrzymujących się wysokich temperatur zwróć uwagę na to, aby nie zapominać o piciu wody, ale także innych płynów.

Jeżeli jesteś fanką napojów mlecznych i jogurtu typu islandzkiego, mamy dla ciebie doskonałą wiadomość. Wypróbuj Skyr pitny marki Piątnica w poręcznym opakowaniu. Występuje w naturalnej wersji, jak i tej z owocami. Naszym faworytem jest połączenie mango i marakui!

Zaczynasz dzień od kawy? Letnie upały nie sprzyjają delektowaniu się tą tradycyjną, dlatego w zamian sprawdź tę parzoną na zimno – cold brew. Dostępna w Costa Coffee w kilku smakach – naturalna, z mleczną pianką lub z dodatkiem puree z truskawek.

Grubo mielone ziarna są zalewane zimną, przefiltrowaną wodą na 24 godziny. Po tym czasie uzyskany napar jest delikatny, słodki, lekko karmelowy. Ta forma kawy jest polecana zwłaszcza dla osób z problemami żołądkowymi. Kawa pozbawiona obróbki termicznej nie wydziela kwaśno – gorzkiego posmaku, który drażni układ pokarmowy. Nadaje się do picia jako rozcieńczony napar, jak i baza do kawy mrożonej. Dodatkowo zapewnia pozytywnego kopa od samego rana na dłużej!

