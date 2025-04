Po grudniowym, świąteczno-sylwestrowym szaleństwie, styczeń nie obfituje w nowości spożywcze. Jest ich zdecydowanie mniej niż w poprzednich miesiącach. Te które się jednak pojawiły, przykuwają uwagę. Zobacz, co nowego znajdziesz na sklepowych półkach!

Nowości spożywcze na styczeń

Herbapol przedstawia nową odsłonę syropów z linii Owocowa Spiżarnia. Marka poleca np. aroniowy, cytrynowy, pomarańczowy lub o smaku czarnej porzeczki.

Nowości nie zabraknie także w sekcji z... wodą! OSHEE Kids to woda źródlana w butelkach z zabawnymi nadrukami, które na pewno przypadną do gustu najmłodszym. Jurajska z jodem to kolejna nowa propozycja.

Sante przedstawia linię ciasteczek śniadaniowych, których do tej pory nie było na polskim rynku - są wzbogacone np. masłem klarowanym ghee.

Wypróbujcie także nową czekoladę wedlowską: białą z drażami oraz kwaśnymi, musującymi chrupkami. Delecta poleca nowość w serii Decorada - kolorowe mini piegi do dekoracji ciast i deserów.

Marka SuperFish przedstawia filety ze śledzia w naturalnej śmietanie - przekąska występuje w wersji z koperkiem, czosnkiem lub bez dodatkowych składników.

Spróbujcie też zdrowych przetworów ze spiżarni Gaca Fit Hotel!