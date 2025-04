W 2016 firmy spożywcze wchodzą z impetem - półki sklepów zapełniają się hitowymi nowościami, które naprawdę warto przetestować!

Słodkie nowości

Czekolady Wedel pojawiły się w nowej odsłonie. Zmiany widać na pierwszy rzut oka, ale smak pozostał niezmiennie zniewalająco pyszny! Marka zaskakuje jeszcze jedną nowością - ozdobny makaron z kakao to absolutny hit.

Pierniki lukrowane z czekoladą i pomarańczową nutą to propozycja od Lambertz. Z kolei marka Tovago proponuje przekąskę tym, którzy mają ochotę na słodycze, a jednocześnie wolą liczyć kalorie - chrupkie pieczywo o smaku piernikowym to przebój!

Inne nowości spożywcze

W Biedronce znajdziecie całą linię bezglutenowych makaronów od PASTANI. Sante przedstawia 3 dodatkowe rodzaje hummusu. Dobrze znana Vegeta jest dostępna w nowej odsłonie!

Helio poleca figi suszone, a Amino zupę fasolową z boczkiem. Polecam żelki Verbena (w wariantach Dziki bez oraz Aloes&Winogron).

Kupiec prezentuje aż 5 nowości: siemię lniane, pęczak, ciecierzycę, soczewicę i kaszę owsianą. Cykoriada to linia kaw, które mogą być bezpiecznie spożywane przez kobiety w ciąży i mamy karmiące piersią! Piątnica wprowadza nową odsłonę jogurtu greckiego. Herbapol poleca 3 zimowe, rozgrzewające syropy: imbirowy, pigwowy i śliwkowy.

Warto przetestować też nowości z linii Tesco finest - różne rodzaje wykwintnych serów, jaja od kur zielononóżek, chorizo, szynkę toskańską i szwarcwaldzką.

