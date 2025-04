Po świątecznych szaleństwach kulinarnych nadchodzi pora karnawału! W styczniu w sklepach nie zabraknie pysznych nowości - sprawdźcie same, co warto przetestować!

Co nowego pojawi się w sklepach?

Koniecznie spróbujcie pralin od Solidarności w nowej odsłonie - Złoty Orzech, Śliwka Nałęczowska i Złota Wiśnia są wprawdzie odmienione, ale nadal kuszą pysznym smakiem!

Krakowski Kredens przygotował kilka nowości: herbatę z lawendą, kawę Secesja, pierożki zapiekane z warzywami oraz syrop z kwiatu bzu. Knorr przedstawia esencje do sosów: pieczeniowego ciemnego i jasnego, pieczarkowego i do potrawki z kurczaka.

Przetestujcie też nowości z Biedronki - chałwę, zimowe syropy, kasę jęczmienną, wodę smakową i mleko..

W Lidlu znajdziecie fix do potraw chińskich, fix do napoli, fix do bolognese, fix do gulaszu, bigos oraz filet wędzony z kurczaka.

Warto spróbować nowych Corn Flakes bez glutenu, Burna Berry, Oshee Cola i czosnku Frosty.

