Jak co miesiąc, zebrałam dla was najciekawsze nowości spożywcze, które pojawiają się w polskich sklepach. W sierpniu również będzie w czym wybierać! Zobaczcie, co przetestowałam i co polecam!

Nowe lody i słodycze

Standardowo zaczynam od swojej ulubionej kategorii. Co nowego na półkach ze słodkościami? Kremy czekoladowe i karmelowe od Wedla, a także najróżniejsze rodzaje pierników prosto z toruńskiej fabryki (Kopernik Toruń).

W Biedronce znajdziecie 3 nowe smaki czekolad Magnetic, wcześniej ocenione przez testerów jako najlepsze propozycje. Polecam też pyszne lody - całą serię Lody jak dawniej od Braci Koral (mój osobisty hit to wiśniowe), a do tego tiramisu prosto od Zbigniewa Grycana. W linii Tesco Finest pojawiają się lody waniliowe.

Inne nowości spożywcze

W Lidlu rozpoczął się właśnie Tydzień Iberyjski - warto zajrzeć i zerknąć na nowości.

Prawdziwy przebój to smakowita linia przekąsek od Bakallandu. Składają się na nią takie pyszności jak Koko Loko (czyli kokos w czekoladzie i nerkowiec w kokosie) lub Cud Miód (czyli kukurydza miodowa i nerkowiec w miodzie).

Sante poleca Corn Flakes, Bran Flakes oraz cynamonowe gwiazdki, które są uwielbiane przez najmłodszych. Na sklepowych półkach pojawiają się także 2 nowe pojemności oranżady Hellena, salami Gzella, 2 rodzaje serka wiejskiego od OSM Piątnica, a także łosoś z ryżem i szparagami FROSTA. W Tesco również pojawiło się kilka innych nowości: napoje, mixy egzotyczne oraz smoothie. Jest w czym wybierać!

W Starbucksie zwróćcie uwagę na orzeźwiającą nowość - pyszne herbaty Teavana!