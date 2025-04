Jesień zawitała na dobre w nasze progi! W kuchni to czas rozgrzewających zup, dań jednogarnkowych oraz gorącej czekolady. To ostatnie podrygi przygotowań przetworów owocowych i warzywnych. Jedne z najbardziej lubianych przez was dżemy z dyni czy nalewki owocowe sprawdzą się podczas chłodniejszych dni!

Dodatki do dań jednogarnkowych

Sycące i pożywne zupy krem z dyni, ziemniaków lub innych warzyw korzeniowych możesz urozmaicić nie tylko pestkami dyni czy słonecznika. Nadaj tekstury cieciorką z puszki marki Sandra lub dodaj ajvar z Primaviki. Jeżeli zupa jest za rzadka, wystarczy zmiksować dwa ugotowane ziemniaki, który zagęszczą i dodatkowo pochłoną nadmiar soli.

Zdrowe przekąski na październik

Podczas okresu jesienno-zimowego nietrudno przybrać na wadze. Wystarczy zastąpić niezdrowe batoniki, chipsy lub słone dodatki odpowiednimi zamiennikami. Spróbuj prażony bób z House of Asia lub batoniki 100 kcal od FreeYu. To ciekawa kompozycja smaków, która nie wpłynie negatywnie na twoją dietę. Napoje słodzone zastąp tłoczonymi sokami od Braci Sadowników lub gęstym smoothie od Limenity.

Słodkie nowości

Każdy z nas ma swój cheat day - jeżeli planujesz posmakować czegoś odmiennego, spróbuj kultowego Ptasiego Mleczka od Wedla, ale tym razem w wersji Peanut Butter, który z pewnością przypadnie do gustu fanom masła orzechowego. Wszyscy smakosze deserów i ciastek z białą czekoladą z pewnością ucieszy fakt, iż Jeżyki przybrały nową smaczną odsłonę.

