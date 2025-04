Tegoroczna jesień obfituje w nowości - można tutaj posłużyć się przysłowiem, że pojawiają się one na sklepowych półkach jak leśne grzyby po deszczu. Na co warto zwrócić uwagę w tym miesiącu?

Reklama

Nowości od Winiary

W kwestii nowinek zdecydowanie nie zawodzi marka Winiary. Warto przetestować nową serię zup świata: francuską cebulową, szwajcarską serową, rosół chiński i zupę tajską. Do sprzedaży weszły też smakowite sosy: sos myśliwski, grzybowy i borowikowy.

Nowe przekąski

Polecamy parówki jogurtowe JBB, dwa rodzaje wafli kukurydzianych Kupiec (w większych i mniejszych paczkach), smalec od ZM Pekpol, 4 nowe hummusy Profi, a także ciasteczka śniadaniowe belVita mleko&miód.

Seria Salatino Graal to 5 smakowitych sałatek z tuńczykiem z różnymi dodatkami. Owocowy Kubek to pyszny kisiel od Delecty w limitowanej, jesiennej ofercie smaków.

Stewiarnia.pl poleca batony przygotowywane wyłącznie z suszonych owoców - są naprawdę smaczne, a do tego zdrowe!

Nowości na półkach z nabiałem

Znany i lubiany serek Almette ma od teraz zupełnie nowe oblicze - jedyne co się nie zmieniło, to absolutnie pyszny smak.

Piątnica poleca 3 rodzaje serków Milandia - ze szpinakiem, naturalny oraz z ziołami. Kultowe i lubiane Danonki kupicie teraz w uroczych opakowaniach w kształcie superbohaterów! Występują w 2 smakach (waniliowym i truskawkowym), a zabawne opakowania to aż 6 odsłon Danonka!

Nowości... pomidorowe

To dosyć nietypowa kategoria, ale związanych z tymi warzywami nowości pojawiło się naprawdę dużo! Rolnik poleca pomidory w puszce - całe lub krojone. Dawtona wprowadza dżem pomidorowy oraz 3 rodzaje soku pomidorowego z różnymi dodatkami.

Warto przetestować też 3 odsłony ketchupu Roleski. Z kolei w Biedronce kupicie smaczne pomidorki daktylowe.

Inne nowości spożywcze

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na 2 nowe czekolady Alpinella - bakaliową i miętową, a także na soczewicę i cieciorkę od Dawtony.

Polecamy miód pszczeli z orzechami Krakowskiego Kredensu oraz nową serię marynat do mięs marki Roleski. 5 pysznych Sosów Kieleckich zyskało zupełnie odmienione oblicze!

Nowości dla kawoszy czekają w Starbucksie, a Nespresso proponuje 2 rodzaje kapsułek - Tribute to Milano i Tribute to Palermo.

Polecamy nasiona chia Aliness, olej rzepakowy z zarodków Olandia, kawę bezglutenową Inka, sok z buraków i jabłek Dawtona, a także ostry sos piri-piri Tarsmak. Przetestujcie też nowe smoothie z Biedronki, aromatyczne Zioła Mnicha na cukier, kiełbasę myśliwską suchą z szynki (wprost z Chrzanowskiej Manufaktury Wędlin), a także 2 nowe smaki Pysia.

Rama prezentuje serię miksu olejów "Smaż jak szef kuchni!". Melvit poleca płatki quinoa, a także chia z otrębami owsianymi. Bezglutenową kawę kupicie też w Biedronce!

Reklama

Zobacz też przepisy na sałatki:

Sałatka z krewetkami - przepis

Sałatka z ogórków - 8 najlepszych przepisów

Sałatka z kapusty - przepis Ani Starmach

Sałatka z kaszy gryczanej - przepis

Sałatka ryżowa z papryką - przepis