Jesień już nie czeka za rogiem - rozgościła się u nas na dobre. Zaczyna się epoka długich wieczorów, hektolitrów gorącej herbaty i oglądania filmów pod kocem. A kulinarnie?

Chwilowo żegnamy mrożone kawy i lody. Sezonowo witamy w kuchniach grzyby, dynie, śliwki i jabłka. Zmianę pory roku widać też na sklepowych półkach. Jakie nowości polecamy?

Nowości spożywcze października

Musujące Piccolo znajdziesz teraz w zupełnie nowej odsłonie - zabawnych butelkach z bąbelkami. To jednak nie jedyna premiera, jeśli chodzi o napoje. Żywiec Zdrój jest dostępny w poręcznej butelce, co ma zachęcać najmłodszych do picia wody.

Marka Delecta poleca pisaki do dekoracji wypieków w rozmiarze XXL. Od września do portfolio firmy dołączyły nowe kolory: niebieski, fioletowy i czarny. Producent chwali się, że produkty mają naprawdę dobry skład! Kolejną nowością od Delecty są dwa ciasta - babka z dynią i ze szpinakiem.

Od niedawna dostępne są też na rynku pyszne chrupki zbożowe Crunlight. W sklepach szukajcie czarnych puszek z kawą Nescafe Gold Espresso - to wielki powrót hitu i przy okazji nowy produkt, czyli wariant Intenso.

Ketchup Kielecki baaaaardzo ostry oraz meksykański to kolejne 2 nowości z tego miesiąca. Kilka nowych produktów przedstawia też Knorr: to kaszotto meksykańskie i orientalne, zapiekanka po włosku, a także placki i kotlety z kaszą.

Lubella, produkująca serię płatków śniadaniowych Mlekołaki, wprowadza do sprzedaży wersję Duo Caramel. W Lidlu znajdziecie teraz szeroką ofertę pysznych serów z różnych zakątków świata - wszystkie pod wspólnym logo Deska Serów Lidla.

