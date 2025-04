Jeśli tak jak my, lubisz testować nowe produkty pojawiające się w sklepach, w tym miesiącu nie będziesz narzekać na nudę. Na półkach z żywnością znajdziesz sporo nowości, a wszystkie są naprawdę godne uwagi!

Nowości spożywcze na marzec

Znana wszystkim marka Bonduelle wprowadza na rynek kilka nowych produktów. Część z nich to po prostu ulepszone warianty tych dotychczasowych - to np. groszek i kukurydza bez pozostałości pestycydów. Zupełną nowością jest natomiast linia małych puszek z warzywami. Już nie musisz otwierać wielkiego opakowania, gdy potrzebujesz tylko trochę kukurydzy do sałatki!

Firma Octim poleca zaskakujące połączenie smaków - musztarda z pomarańczą to naprawdę nietypowa kombinacja. Czarnocin wprowadza na rynek twaróg solony, który zaskakuje aksamitną konsystencją (znajdziesz go np. w Carrefourze i Intermarche).

Wawel przedstawia nową czekoladę Big Milk, która jest połączeniem tego, co najlepsze w kultowych tabliczkach i tego, co najpyszniejsze w lodach! Pasieki Sadowskich oferują miód z kakao, który przypadnie do gustu nie tylko łasuchom.

Hitem jest nowa linia serków homogenizowanych od Piątnicy. W jej skład wchodzi kilka smaków: naturalny, straciatella, truskawkowy i waniliowy. Sante poleca 2 nowości - nowe smaki smalców wegańskich Lovege (z żurawiną oraz jabłkiem i cebulką), a także Granolę Organic (owocową i czekoladową).

Goplana rozszerza linię Tyci, które są miniaturową wersją popularnych słodyczy marki. Do Grześków dołączają Jeżyki, Toffino i O!rzeszki.

Mnóstwo nowości znajdziecie w Biedronce. Guacamole Vital Fresh jest idealne do pieczywa lub nachosów. Ser Kaszebszci z cebulką i czarnuszką to regionalny przysmak prosto z Kaszub. Soki Vital Fresh BIO są produkowane z owoców pochodzących z upraw ekologicznych. FruVita PURE to gotowe szybkie śniadanie - jogurt pitny z owocami o bardzo dobrym składzie.

Z kolei Lidl ciągle rozszerza swoją ofertę produktów dla wegan. Co nowego wchodzi w jej skład? Miesiąc temu pokazywałyśmy serię vegangurtów, a teraz pora na kolejne pozycje na liście. To np. wiele dań gotowych: pizza na cieście pełnoziarnistym, falafel, pierożki, kiełbaski, burgery i wegańskie mięso mielone. Jest też sporo nowości na słodko: ciastka wegańskie, syrop daktylowy, napój sojowy BIO, a także wegańskie lody.

