Jeśli pilnie śledzicie nowości spożywcze pojawiające się na rynku, a jednocześnie szukacie wśród nich perełek z czystym składem, mamy dla was dobrą wiadomość - w tym miesiącu jest ich całkiem sporo!

Czego szukać w sklepach?

Ekologiczny mus Croco Coco z jabłek, mango i kokosa, to pyszna propozycja od marki Holle. Wprawdzie teoretycznie adresowana głównie do dzieci, ale kto z nas nie potrzebuje czasem smacznej, owocowej przekąski podczas przerwy w pracy ;-)

Sos sezamowy Roleski to smakowity dodatek do sałatek i nie tylko - z powodzeniem może zastąpić w wielu sytuacjach ketchup, majonez czy musztardę. Sante poleca Granolę Gold orzechy&miód - w zestawie z jogurtem lub mlekiem to sprawdzony pomysł na sycące śniadanie!

Lidl wprowadził innowacyjne znakowanie warzyw naturalnym światłem. To kolejny krok sieci w kierunku tego, aby być jeszcze bardziej eko. Dzięki temu do oznaczania nie trzeba już wykorzystywać tuszu ani plastiku. W popularnej sieci sklepów możecie kupić jeszcze jedną nowość - pyszne vegangurty marki Pilos w 7 wariantach smakowych.

Z kolei marka Dr Oetker przedstawia serię My Natural Day, w której można znaleźć wiele ciekawych produktów z krótkim, czystym składem: kisiele, budynie, jaglanki, owsianki i... prawdziwy hit - naturalne żelki. Wzrok przykuwa też efektowna szata graficzna opakowań.

Warto przetestować syrop klonowy Maple Joe, a także serek wiejski bez laktozy marki Łaciate. Ostatnio w redakcji zajadamy się chrupkami wielozbożowymi Crunlight: można je znaleźć w wersji serowej, paprykowej i pomidorowej. Kultowe Ptasie Mleczko można kupić teraz w nowym formacie mini (smak śmietankowy i waniliowy).

