9 z 14

Lody wegańskie Grycan dostępne w Lidlu, cena 14.99 zł za 500 ml

Lody wegańskie to absolutna nowość skierowana do klientów na diecie wegańskiej oraz do osób z nietolerancją pokarmową. Spotkały się one z niesamowicie ciepłym przyjęciem gości naszych lodziarnio-kawiarni, co nas ogromnie cieszy!

Chcemy by jak najwięcej osób miało okazję spróbować naszych kremowych, 100% roślinnych lodów, dlatego od dzisiaj są dostępne również w sieci sklepów Lidl!

- mówi Elżbieta Grycan, właścicielka marki Grycan.