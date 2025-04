25 z 27

Miód z cytryną, Pasieki Sadowskich - cena 29 zł/430 g, a także 58 zł/1150 g

Miód z cytryną to doskonale wyważony, słodko-kwaśny przysmak. Każdy słoik zawiera 97% miodu wielokwiatowego i 3% liofilizowanej cytryny. Sprawdzi się jako dodatek do herbaty (dodawaj go do ciepłego, nie gorącego napoju), lemoniady, porannej szklanki wody, napojów izotonicznych, lodów, na kanapki czy do owsianki.