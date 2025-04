Pozostał już niecały miesiąc do Wielkanocy! Powoli zaczynamy kompletować przepisy i sprawdzać, które najlepiej sprawdzą się na świątecznym stole.

Z pewnością nie może zabraknąć gęstego i aromatycznego żurku z białą kiełbasą lub barszczu białego. Kluczowym składnikiem są również jajka – te faszerowane szczypiorkiem lub w galarecie posmakują każdemu! Pasztety i wielkanocne pieczone mięsa możemy przygotować z mięsa kaczki, kurczaka lub królika.

Desery to nieodłączna część świąt. Babki wielkanocne to królowe wielkanocnego stołu. Udekorowane polewami czekoladowymi i skórką pomarańczową nie przysłaniają swą obecnością słodkich, tradycyjnych mazurków. Sernik wiedeński lub pascha wielkanocna to przysmak, którego nie zabraknie na stole.

Aromatyczne herbaty

Doskonałe napary herbaciane wprost z cejlońskich upraw idealnie nadają się zarówno na co dzień, jak i od święta. Sprawdzi się również jako składnik wielkanocnych ciast i ciasteczek, który nada niepowtarzalnego smaku i aromatu. Warto wypróbować propozycji od firmy Dilmah – Herbaty jaśminowej lub zielonej od firmy Ahmad. Smakosze kochający klasykę, z pewnością mogą sięgnąć po Akbar Gold Loos.

Słodkie nowości

Podczas przygotowywania kruchych spodów na serniki lub szarlotki warto sięgnąć po propozycję od Delecty Kruche ciasto – z pewnością przyspieszy to pracę w kuchni. Dla wszystkich fanów orzechów arachidowych Wawel przygotował nowe batoniki NutBreak. Dla fanów klasycznych muffinek przygotowaliśmy nowość – Babeczki brownie.

Półka zdrowia

W marcu warto przetestować nowość od marki Well well – Burger z soczewicy, idealny na szybki i niewymagający obiad, podobnie jak Kaszotto od marki Winiary. Podczas treningów i codziennych ćwiczeń przyda się dawka energii podana w nowoczesny sposób – batoniki od Ba! Firmy Bakalland z pewnością zaspokoją głód na długo.

