W tym miesiącu w moim zestawieniu nie brakuje nowości związanych z Wielkanocą i wiosną. W końcu pierwsze ciepłe dni już za pasem, a święta już za lekko ponad 3 tygodnie! Zobaczcie, co naprawdę warto przetestować!

Nowe słodycze

Na Wielkanoc Lindt wprowadził na rynek rozszerzoną edycję czekoladowych pisanek. Również w Lidlu znajdziecie całe mnóstwo wielkanocnych słodkości! Milka poleca 2 odsłony pysznej czekolady Collage.

Polecamy również szeroki wachlarz świątecznych pyszności Terravity i Alpinelli. Solidarność przedstawia nową odsłonę Czekoladek z Klasą - Toffino.

Wedel wprowadza nowe wersje kultowej Mieszanki Wedlowskiej - naprawdę warto spróbować!

Nowości pod hasłem: zdrowa żywność

Od niedawna w Tesco znajdziecie blisko 1000 produktów dietetycznych, bez glutenu, cukru i laktozy. Są naprawdę godne polecenia i wypróbowania - to ważna wiadomość np. dla osób na diecie bezglutenowej lub nietolerujących laktozy.

W Biedronce znajdziecie pyszne zupy kremy: dyniową, warzywną, farmerską, z ciecierzycy i ze szparagami. Nie zawierają żadnych sztucznych składników, są smaczne i dziecinnie proste w przygotowaniu (wystarczy podgrzać w mikrofalówce).

Knorr wprowadza nową linię Naturalnie Smaczne. Te fixy składają się z suszonych warzyw i przypraw, nie zawierają w sobie żadnych konserwantów!

Vegeta poleca przyprawę do mięs, która również opiera się na naturalnych składnikach. CYKORIA wprowadza Smakosza Extra - tutaj także nie ma żadnej chemii!

Nowe wędliny i kiełbasy

Magda Gessler podbija rynek spożywczy z nową marką Besos - w portfolio znajduje się mnóstwo pyszności, np. parówki randkowe z lubczykiem, parówki wiedeńskie, kiełbaski białe z cielęciną, serdelki klasyczne i inne.

Polecamy też szynkę z Kociewskiej Spiżarni, polską z Kociewskiej Spiżarni i kiełbasę z Kociewskiej Spiżarni - wszystko firmy Gzella.

Więcej nowości spożywczych

Knorr poleca nową odsłonę Gorących Kubków. Zmianie uległa nie tylko szata graficzna, ale również skład! Helio wprowadza smakowity wariant masy krówkowej - smak kukułki. Anatol przedstawia kawę zbożową 5 Zbóż, a Delecta Zbożowe ciasteczka.

Społem proponuje nową odsłonę musztardy oraz sos kanapkowy. Gorąco polecamy nowość od Winiary - Pomysł na... soczystego kurczaka curry. Żywiec Zdrój przedstawia 3 nowe wersje swoich produktów: wodę lekko gazowaną, brzoskwiniową i cytrynową. Herbapol wprowadza linię Nasza - to seria herbatek w pysznych smakach, np. malinowym i truskawkowym.

Warto przetestować wodę kokosową Riri, Chrzan Lux Rolnika, falafel sojowy od Polsoi, Kaczkę Zagrodową, pierniczki Lambertz Thank You, a także pasty kanapkowe Profi. Polecam szereg nowości od Bakallandu - owsiankę instant, batony i musli z owocami leśnymi, a także pyszności typowo bakaliowe: miechunkę oraz Słoneczne Trio (miechunkę, żurawinę i rodzynki).

Nescafe przedstawia 2 nowe wersje kawy 3 w 1 - karmelową i waniliową. Po szereg pyszności warto zajrzeć też do Rossmanna! Z kolei Biedronka poleca już wielkanocne nowości, np. ciasteczka maślane, sos tatarski oraz powidła śliwkowe. Wypróbujcie!

W Starbucksie pojawiły się już wiosenne smaki kaw - Honey Blossom Macchiato i Vanilla Bean Macchiato.

