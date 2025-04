W tym miesiącu po raz kolejny nasza rubryka z nowościami wprost pęka w szwach! Zobaczcie, na co warto zwrócić uwagę w maju!

Nowe lody

Sezon lodowy pełną parą - pogoda zdecydowanie sprzyja! Polecamy zwłaszcza Magnum Tiramisu i Creme Brulee, trzy wersje Big Milka: jogurt&karmel, Toffee Lemur oraz jogurt&truskawka, a także Carte D'Or o smaku czekoladowo-orzechowym i brownie.

Nowości na grilla

Na sezon grillowy polecamy 4 smakowite wersje przyprawy Appetita oraz marynatę piwną od Vegety. Na imprezę pod chmurką przydadzą się również dressingi, kiełbaski, pstrąg tęczowy i sosy z Biedronki.

Nowe napoje

Żywiec Zdrój przedstawia trzy nowości: wodę Avengers, wodę gazowaną z sokiem cytrynowym (dodatkowo w wersji z sokiem pomarańczowym). W Biedronce znajdziecie sok jabłkowy z wiśnią i miętą ogrodową. Tymbark wprowadza na lato edycję limitowaną napojów Cytroneta, a Redd's kusi nowym smakiem Gruszka&Chili. Dzięki nowym syropom Herbapolu wzbogacisz smak wody aromatem kiwi albo mandarynki!

Inne nowości spożywcze na maj

Co jeszcze znajdziecie w sklepach? Serię Swojskie Ziemniaczki od Amino, nową odsłonę serków Piato od Hochlandu, Kubki Pełne Smaku od Profi, a także płatki żytnie Lubella.

Polecamy pieczywo kukurydziano-jaglane Tovago, a także szeroki wachlarz nowości od Wedla - desery o smaku Cremee Brulee, Panna Cotta i Tiramisu w formie czekolad, batoników i pralin.

W Biedronce znajdziecie nowe masło z czosnkiem, Kupiec wprowadza na rynek białą kaszę gryczaną. Sprawdźcie też dwa sosy serowe Lactimy, Zozole z zagadkami, bazę do sosów Winiary, parówki wiedeńskie Pekpolu, wiśnie drylowane Rolnika, serię śródziemnomorską Podravki, a także nowe kawy Jacobs.

Z kolei marka Pan Pomidor & Co poleca zupę grzybową, barszcz ukraiński, zupę szczawiową i ogórkową.

