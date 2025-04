Luty to miesiąc zakochanych, którzy szukają coraz to nowszych inspiracji, aby zaskoczyć swoją druga połówkę pomysłowością i odpowiednim doborem prezentu tak, aby trafić w gusta wybranki lub wybranka. Walentynki tuż tuż!

Nie można zapomnieć również o Tłustym Czwartku, który w tym roku jest obchodzony 8 lutego. Słodkie oponki twarogowe, tradycyjne pączki z konfiturą lub marmoladą lub te pieczone, dla tych, którzy nie chcą za dużo przytyć w to święto.

Sprawdźmy, jakie nowości spożywcze przygotowaliśmy dla was na ten miesiąc. Zapewniamy, że jest w czym wybierać!

Zdrowe przekąski i posiłki

Zdrowe odżywianie to dla nas priorytet, dlatego nie sposób nie zwrócić uwagi na nowości od Gerber, który proponuje deserki i posiłki organic dla dzieci z certyfikowanych upraw. Natomiast Crispy Natural oferuje w swoim asortymencie lekkie i chrupiące chipsy z jabłka wzbogacone o sok z mango lub ananasa - po ich spróbowaniu z pewnością nie wrócicie do regularnych chrupek! Naturalny sok z bzu czarnego firmy sambuVital to z kolei bogactwo cennych witamin i minerałów, a to wszystko bez dodatku cukru! Figi suszone Helio Natura to kolejna zdrowa przekąska, która nie zawiera substancji konserwujących. Te i jeszcze wiele innych w naszym zestawieniu!

Słodkości i nie tylko!

Od marki Wawel znajdziemy nowość w postaci czekolad Całusy, m.in o smaku owoców leśnych lub batoniki po brzegi wypełnione nadzieniem mlecznym Milkizz. Podczas pieczenia ciasta na Walentynki dla ukochanego przyjdzie z pomocą Duża Blacha Ciasto Jogurtowe od Delecty, która jest doskonałą bazą do tworzenia klasycznych ciast i dopasowania ich do swoich preferencji smakowych. Do słodkiego deseru pasuje aromatyczna kawa, na bazie napoju kokosowo-sojowego, która możecie wypróbować w Costa Coffee. Te i wiele innych znajdziecie w naszej galerii!

Zakręcone nowości

Podczas przygotowywania przekąsek na Walentynki warto sięgnąć po pomoc i sprawdzić co nowego pojawiło się na sklepowych półkach. Suszone pomidory z dodatkiem pestek dyni lub kaparów od marki Rolnik doskonale będą komponowały się na kanapkach lub antipasti z marynowanymi oliwkami z czosnkiem od marki Ole! Te i wiele innych znajdziesz w naszym artykule!

