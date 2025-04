Jak co miesiąc, wybrałam dla was najlepsze nowości spożywcze z polskich sklepów. Przejrzyjcie galerię, żeby zobaczyć, co warto przetestować w lutym!

Reklama

Nowe kawy i herbaty

Dla fanów herbatek Tetley prawdziwa gratka! Innowacyjna torebka "wyciśnij i smakuj" sprawia, że herbacianą esencję można zaparzyć o wiele łatwiej. W ofercie pojawiły się też nowe, pyszne smaki: mój osobisty hit to jagoda i acai, a także żurawina i trawa cytrynowa!

Warto przetestować nowe kawy z linii Davidoff Cafe. Są naprawdę aromatyczne! 2 nowości pojawią się też w serii Tchibo Barista. Z kolei Nespresso poleca Selection Vintage 2014 - pełnia smaku kawy. W kawiarniach Starbucks dostępna jest sezonowa mieszanka Gwatemala Casi Cielo.

Jak tworzyć wzorki na kawie?

Inne nowości spożywcze

Co poza tym pojawi się w sklepach? Warto zwrócić uwagę na linię Sportfood w Lidlu. To m. in. makarony wysokoproteinowe i inne produkty przeznaczone dla osób, które prowadzą zdrowy tryb życia.

Reklama

Dawtona poleca 3 nowości: sos do pizzy w puszce, a także sos curry i sos BBQ. Warto przetestować serię Owocowy Kubek od Delecty. W sklepach szukajcie 3 nowych smaków - malina&pomarańcza z nutą imbiru, pomarańcza&cytryna z nutą miodu, a także śliwka&gruszka z nutą goździków. Znana i lubiana Rama ma teraz zupełnie nowe opakowanie, a na półkach pojawiła się też jej młodsza siostra - w 100% roślinna! Wypróbujcie też Activię naturalną od Danone'a!