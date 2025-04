Nowości na półkach z nabiałem

Wielbiciele kultowej Activii będą wniebowzięci - ten produkt od teraz jest dostępny również w odsłonie jogurtu naturalnego z owocami (w wersji brzoskwiniowej, truskawkowej, malinowej i suszonej śliwki).

Dwa nowe serki do smarowania przedstawia Lactima. Piątnica proponuje jogurt grecki w 2 pysznych smakach - owoców leśnych z truskawką oraz poziomek z truskawką.

Inne nowości spożywcze

Marka Garden wprowadza 3 nowe syropy - wiśniowy, truskawkowy i malinowy. Frosta przedstawia filety z gładzicy i czarniaka. Melvit proponuję bazę do chleba bez mąki - można go przygotować szybko w domowym zaciszu, nie używając zakwasu!

Winiary oferuje w serii "Pomysł na..." kurczaka w sosie włoskim z mozzarellą. Firma Gzella wprowadza pasztetową z borowikami, a z kolei Knorr prezentuje nową odsłonę przyprawy do kurczaka! Warto przetestować 3 ciekawe odsłony kaw od Nespresso: Umutima&Tanim, Tanim de Chiapas oraz Lake Kivu.

Polecam mielone tofu i stripsy z tofu od firmy Polsoja! Stewiarnia.pl prezentuje 4 nowe rodzaje bezcukrowych batoników. Warto wypróbować zupy krem od marki Proste Historie - to pomysł na krem z zielonych, żółtych i białych warzyw, a wszystkie 3 opcje to prawdziwe hity!

W Biedronce znajdziecie yerba mate papaja&liczi, które zwyciężyło w teście konsumenckim "Testujemy" - to właśnie klienci popularnej sieci wybrali, który smak produktu pojawi się na półkach. Społem wprowadza domowe chipsy ziemniaczane do smażenia, a Chrzanowska Manufaktura Wędlin poleca kiełbasę wiejską.

Krakowski Kredens oferuje nową herbatkę malinową i szynkę panieńską białą. Z kolei w Starbucksie cała masa nowości! Możecie tam kupić kawę Verona lub wypróbować limitowane pyszności - pistacjowo-różaną Mokkę, Latte z palonym karmelem, Triple Hot Chocolate. Od niedawna wasza ulubiona kawa może być przygotowana na bazie mleka kokosowego!

