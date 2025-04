W listopadzie powoli myślimy już o świętach, a producenci żywności zdecydowanie nie próżnują - oferują nam mnóstwo apetycznych nowości, które koniecznie trzeba przetestować! Najciekawsze z nich zebrałam w galerii. Zobaczcie same!

Reklama

Nowe słodycze

Wawel podbija rynek (a przy okazji nasze serca...) produktami o odmienionym składzie. Firma zrezygnowała całkowicie z barwników i sztucznych aromatów, przedstawiając dobrze znane produkty w jeszcze pyszniejszej odsłonie!

Terravita wprowadza 2 apetyczne kremy - czekoladowy i orzechowy. Polecamy limitowaną edycję Jeżyków - pyszne kokosowe ciasteczka, pokryte białą czekoladą. Wedel przedstawia linię czekolad Cookie, które mają w sobie dodatek chrupiących ciasteczek.

Zobacz nowości spożywcze z poprzednich miesięcy

Inne nowości spożywcze

Winiary poleca serię rozgrzewających kisieli: pomarańczowy, jabłkowy i malinowy. Marka wprowadza na rynek również pyszne sosy do makaronu - to smakowita seria pod hasłem "Inspiracje prosto z targu". Dobrze znane sery w plastrach Hochland są teraz dostępne w nowej odsłonie. Marka Ole! przedstawia suszone pomidory z dodatkiem kaparów oraz czarnych oliwek.

Syrop trzcinowy Diamant to świetny dodatek np. do naleśników. House of Asia poleca makaron ryżowy oraz mleczko kokosowe. Krakus wprowadza do sprzedaży korniszony z czosnkiem oraz korniszony z chili. Przetestujcie zimowo-jesienną edycję syropów Herbapolu: pigwowy, kwiat lipy z miodem oraz imbirowy.

Sunny Life oferuje 2 wersje syropu z agawy: limonkową oraz jagodową. Zwróćcie też uwagę na nowości z Kauflandu - np. organiczne tofu oraz mleko sojowe. Delecta poleca babeczki dyniowe. Helio wprowadza pistacje prażone bez soli i prażone orzechy laskowe.

Spróbujcie nowych dżemów Łowicz: w sklepach pojawia się manadarynka&pomarańcza, grejpfrut&pomarańcza, a także pomarańcza&cytryna. Dr Oetker oferuje galaretkę winogronową oraz bananową. Wypróbujcie też linię Tymbarku z czarną porzeczką! Warto przetestować apetyczne ogórki od Rolnika.

Reklama

Zobacz też przepisy na warzywne spaghetti