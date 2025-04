Jak co miesiąc, wybrałam dla was najlepsze nowości z półek z produktami spożywczymi. Przejrzyjcie galerię i dowiedzcie się, co trzeba przetestować!

Reklama

Nowości na półkach z przyprawami

Marka CYKORIA poleca cały szereg nowych przypraw: do karkówki, do drobiu, do sałatek, do dań z fasolą oraz kminek mielony. Z kolei Kikkoman przedstawia organiczny sos sojowy.

Appetita zmienia szatę graficzną i pojemność swoich opakowań. Od tej pory wiele produktów jest dostępnych w torebkach strunowych, co znacznie ułatwia korzystanie z nich.

Przyprawy kuchni meksykańskiej

Pozostałe nowości spożywcze

3 listopada zaczyna się w Lidlu Tydzień polski. Z tej okazji możecie znaleźć tam rozszerzoną gamę naszych tradycyjnych produktów: np. śledzie, kiełbasy, ryby, napoje i inne pyszności.

Kuchnia polska

Reklama

Activia w ramach kampanii reklamowej pod hasłem "Live InSync" wprowadza odnowione opakowania swoich jogurtów. Winiary przedstawia 3 nowości: Pomysł na... spaghetti w sosie serowym, Rodzinną Zupę zalewajkę oraz grzybową.

Polecam Princessę w edycji limitowanej: wiśniową w ciemnej czekoladzie oraz pomarańczową w ciemnej czekoladzie. Sante promuje nową linię płatków śniadaniowych Smart Teens. Hortex wprowadza na rynek 3 nowości: tłoczone jabłko, tłoczone jabłko&mango oraz tłoczone jabłko&porzeczkę.

SuperFish przedstawia twarożek z łososiem oraz twarożek z tuńczykiem. Lidl wprowadził do swojej oferty jogurty... owocowo-warzywne. Jeden ze smaków to połączenie buraka i jabłka!

Melvit poleca linię Trendy Lunch.

W Biedronce pojawią się absolutne hity: nasiona chia, quinoa i jagody goji. Nowości pełno również w Tesco, szczególnie w kategorii owoców morza, herbat i kaw.