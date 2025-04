W sklepach pojawia się w tym miesiącu cała masa pyszności! Czy wiecie już, co warto przetestować? W mojej galerii znajdziecie najbardziej polecane produkty!

Nowe słodycze

Terravita przedstawia nową czekoladę dla dzieci - mleczną z ciasteczkami, sygnowaną wizerunkiem Scooby-Doo. Goplana wprowadza 2 limitowane edycje czekolad - Pistachio i Śliwkę Nałęczowską. Warto przetestować pyszne Grześki - w nowej wersji MEGA (są naprawdę ogromne!) i w wersji z orzechami arachidowymi.

Moje serce skradła linia gorzkich czekolad Terravity - dostępne są w 6 wersjach: standardowej, miętowej, wiśniowej, z pomarańczą, z cytryną i z crunchy. Krakowski Kredens przedstawia 2 słodkie nowości: jabłka w czekoladzie oraz migdały w czekoladzie.

Nowe przyprawy

W tym miesiącu warto wypróbować nowe przyprawy - Vegetę z czosnkiem, Vegetę z majerankiem, przyprawę do piernika CYKORIA, a także przyprawę do kurczaka Prymat.

Inne nowości spożywcze

Delecta wprowadza na rynek wyjątkową serię do dekoracji ciast i deserów - Decorada to naturalne posypki, zawierające np. soki z owoców. Z pewnością przydadzą się w okresie przyrządzania bożonarodzeniowych wypieków!

Przetestujcie także Fix Knorra świderki z kurczakiem w sosie serowym, pełnoziarnisty makaron Międzybrodzki, ciasto i krem do karpatki Dra Oetkera, ser topiony camembert od Sertopu oraz pistacje bez soli Helio.

Polecam herbaty POSTI w zupełnie nowej odsłonie, MK Cafe w wersji z zieloną kawą, szynkę z kurczaka od Profi, a także kaszę bulgur marki Halina.

Warto wypróbować serię relaksujących napojów Vibe, nietypowe mieszanki olejów Fithia, linię kremów czekoladowych Scooby-Doo od Terravity, gumę do żucia Orbit w uroczych mini paczkach oraz cukier do polew Diamant.

Na sklepowych półkach pojawiają się też wędliny sojowe marki Polsoja, zestaw do przyrządzania pierniczków od Delecty, dżemy Łowicz (czarny bez, mirabelka i czerwona porzeczka), nowości Fortuny (nektar z czarnej porzeczki i sok jabłkowy 100%), a także konfitury z kumkwatu i wiśni marki St Dalfour.

Krakowski Kredens poleca syrop z cebuli, syrop z kwiatów lipy i syrop z mniszka lekarskiego. Chrzanowska Manufaktura Wędlin wprowadza nowe parówki - z gęsiną, z wołowiną i z cielęciną. Znane i lubiane ciasteczka zbożowe od marki Kupiec są teraz dostępne w powiększonych opakowaniach!

W Lidlu znajdziecie pieczywo, które nie zawiera w sobie absolutnie żadnych konserwantów! Linia Chrupiące z Pieca kusi wspaniałym smakiem, a nie sztucznymi polepszaczami!

