Sezon letni trwa, ale firmy spożywcze nie robią sobie wakacji i zasypują nas apetycznymi nowościami. Jak zwykle prezentuję te z nich, które są największymi hitami! Zobaczcie, co warto przetestować.

Nowe słodycze

Standardowo zacznę od mojej ulubionej kategorii, która także w lipcu obfituje w nowe produkty. Na półkach szukajcie całej serii ciastek Familijnych od Jutrzenki: możecie przetestować np. wiśniowe, z cukrem, kokosowe.

Pamiętacie kultową Czekotubkę? Wedel przedstawia jej nową odsłonę o smaku karmelowym. Poza tym firma oferuje limitowaną, letnią edycję Ptasiego Mleczka. Marka weszła też kolaborację z producentem lodów Grand - efektem są pyszne lody o smaku panna cotta i tiramisu. W chłodziarkach warto też poszukać nowych Magnum: double caramel, double chocolate i double peanut butter. Ja wypróbowałam wszystkie!

Nowe napoje

Upały w pełni, dlatego warto zatrzymać się przy półkach z napojami. Nowa seria Leon Active to idealna propozycja dla najmłodszych. Stewiarnia.pl poleca całą linię herbatek, które nie zawierają cukru. Warka Radler występuje od teraz w wersji 0% - żadnego alkoholu.

Karmi wprowadza wariant grejpfrut&pomelo, a Okocim Radler pojawia się w opcji grejpfrut&limonka, a także z samą limonką. Nowa Fanta jest jeszcze bardziej pomarańczowa!

Marka TIGER poleca linię Nature i Reggae. Przetestujcie też zupełnie nowe herbatki Big Active!

Inne nowości spożywcze

Marka Graal wprowadza nowe warianty szybkich przekąsek rybnych, czyli Salatino. Bakalland poleca popcorn karmelowy i jabłkowy - czy słyszałyście już o tak nietypowych smakach?

Passata pomidorowa Łowicz to kolejna nowość. Z kolei MK Cafe zabiera nas w kawową podróż do Indii! Kupiec poleca wafle ryżowe z kukurydzą i w polewie jogurtowej.

Winiary wprowadza do oferty pyszny sos do makaronu carbonara. Z kolei Delecta proponuje kisiel na zimno o nazwie Owocowy Kubek - pyszne orzeźwienie w letni dzień!

Vegeta to 100% naturalny wybór: w ramach tej linii marka proponuje 5 zupełnie nowych przypraw. Z pewnością w kryzysowych sytuacjach sięgacie również po dania instant - w sklepach pojawi się seria Sam Smak oraz OYAKATA. Warto też przetestować nową kawę od Nespresso!

