Latem półki sklepów wprost uginają się od nowości! Niektóre produkty wracają też do nas w zupełnie nowych odsłonach - warto je przetestować!

Nowości na półkach z nabiałem

W zupełnie nowej wersji pojawiają się dobrze znane plastry Hochland. Nie zawierają konserwantów! Wypróbujcie też Zottarellę Pepperoncini, Jogobellę Panna Cotta, Smakiję o smaku wanilia bourbon, a takżę Jogobellę banan&kiwi w formie koktajlu.

Piątnica wprowadza dwie nowe odsłony Serka Wiejskiego - z jagodami, a także z malinami i żurawiną.

Nowe napoje

Gorąco polecamy nowe Karmi granat&pomarańcza, które swoją twarzą sygnuje Penelope Cruz! Na półkach pojawia się Hortex Zielone Jabłuszka oraz Pomarańcza&Mango. Słynny lew Leon kończy już 10 lat! Z tej okazji w sklepach znajdziecie kilka nowych wersji soczków.

Na wakacje polecamy Kroplę o smaku truskawkowym, jabłkowym i cytrynowym. Do sprzedaży wchodzi też nowe Oshee sygnowane przez Borussię Dortmund!

Inne nowości spożywcze

Zupełnym przypadkiem odkryłyśmy niedawno polską markę Eterno! Ich produkty są zupełnie naturalne. W ofercie znajdziecie mnóstwo pysznych przetworów i syropów. Nasz typ to chrzan z pigwą i cytrynki do herbaty.

Na półkach pojawił się Ketchup Kielecki łagodny, Góralki truskawkowe, Felix Pretzel Chips z solą morską, a także baton Daim Mint. Polecamy sos wiśniowy Dra Oetkera, ciemny chleb tostowy Dan Cake, Fix Knorra do lasagne, kultowe ciastka HIT w wersji kompaktowej oraz Cappuccino Caffreze od Zott.

Przetestujcie dwie nowości od Frosty - fettuccine z łososiem i krewetkami, a także tagliatelle z łososiem. Wypróbujcie nową wersję pieczywa Wasa, Mix Grillowy ZM Nove, dwie odsłony gumy Orbit, parówki z szynki i parówki z filetem z kurczaka od Chrzanowskiej Manufaktury Wędlin. Ta sama marka oferuje też nową Krakowską Kruchą!

Nowa firma Stewiarnia poleca słodycze słodzone stewią. Z kolei Cykoria wprowadza na rynek 4 fixy do potraw, a Jutrzenka przedstawia odmienione herbatniki Petit Beurre! Zupełnie inaczej wygląda również kawa zbożowa Anatol - jedyne, co się nie zmieniło, to pyszny smak.

Polecamy nowy makaron Melissa Primo Gusto z pełnego ziarna, a także 3 wersje medalionów Cedrob (każda z nich ma inne nadzienie). W Lidlu znajdziecie teraz mnóstwo francuskich pyszności, a w Biedronce chleb 7 zbóż i 7 ziaren, smakowitą guacamole i sok pomarańczowy z miąższem.

