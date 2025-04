Sezon wakacyjny obfituje w nowości - letnie dni kuszą do próbowania nowych produktów, które pojawiają się w sklepach. Sprawdź, co polecamy do przetestowania w lipcu!

Nowości na półkach ze słodyczami

Miłośnicy słodkich pyszności koniecznie powinni wypróbować te nowości - wafelki gofrowe Familijne w dwóch nowych smakach, a także Ptasie Mleczko Magnetic o smaku cappuccino i czekoladowym. Na rynek powraca marka Nestle Scholler, która oferuje pyszne lody.

Nowości na półkach z nabiałem

Producenci nabiału również przygotowali sporo nowych produktów - wypróbuj serki topione MSM Mońki w czterech smakach, camembert Valbon z morelami, jogurt Fantasia z cytrusami, serek topiony Hochland Gouda, a także jogurt Bieluch typu greckiego.

Nowe dania gotowe

W sezonie urlopowym dania gotowe są wyjątkowo przydatne - na różnego rodzaju wyjazdach lub w te dni, kiedy po prostu szkoda nam tracić czasu na długie stanie w kuchni.

Na rynku pojawiają się nowe dania firmy Rolnik, m.in. klopsiki, gołąbki i pulpety. W Biedronce znajdziesz zupę ze szparagami, a także cztery wersje gotowych sałatek Vital Fresh. Hortex przedstawia znane i lubiane Warzywa na patelnię w zupełnie nowej odsłonie, a pizze Guseppe są teraz dostępne także w wersji mini - z serami i szynką.

Nowe przekąski

W sklepach pojawiają się również zupełnie nowe przekąski - kisiel Kaktus w trzech pysznych smakach, grzanki śródziemnomorskie firmy Pub, płatki Twój Błonnik od marki Britta, a także owoce puffingowane (czyli poddawane procesowi próżniowego suszenia, dzięki któremu zostają zachowane wszystkie cenne wartości odżywcze).

Inne nowości spożywcze na lipiec 2014

Na sklepowej półce znajdziesz w lipcu Nałęczowiankę w zupełnie nowej, limitowanej edycji. W Biedronce pojawiła się z kolei woda niegazowana Polaris w wersji dla dzieci.

Świetnym dodatkiem do potraw będzie na pewno olej ryżowy Olitalia, dwie nowe kostki bulionowe Knorra, a także przyprawa do potraw Kucharek Smak Natury. W Biedronce można znaleźć zdrową i pyszną roszponkę oraz rukolę Vital Fresh.

