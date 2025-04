Wiosna w pełni, Wielkanoc coraz bliżej, więc marki spożywcze nie ustają w wypuszczaniu na rynek apetycznych nowości. Które z nich szczególnie warto przetestować? Zobaczcie cały przegląd!

Nowe słodycze

Na półkach ze słodyczami sporo nowych produktów - wiele z nich dostępnych wyłącznie sezonowo, z okazji świąt wielkanocnych. Warto przetestować np. Ptasie Mleczko o smaku Creme Brulee, wedlowskie Baryłki z adwokatem, a także typowo świąteczne nowości od Wedla: pisanki, czekotubki i czekolady.

Z kolei marka Wawel poleca czekoladę do gotowania - to produkt, który spodoba się miłośnikom wypieków, a także... fondue. Masa wyjątkowo szybko się rozpuszcza, dzięki czemu wszystkie polewy do ciast staną się perfekcyjne! Poza tym Wawel przedstawia swoje flagowe produkty w odmienionej, wielkanocnej odsłonie.

W Tesco znajdziecie nowe słodkości - 3 rodzaje ciasteczek bezglutenowych, np. z dodatkiem imbiru, a także deser nugatowo-czekoladowy w kubeczku. Firma Grycan wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i udostępnia 2 najbardziej znane sorbety w wygodnej pojemności 125 ml (z łyżeczką). Sorbet z mango i sorbet z malin będzie więc jeszcze łatwiej dostępny!

Inne nowości spożywcze

Podravka wprowadza na rynek 3 nowe wersje pysznych oliwek: bez pestek, z pestkami, a także faszerowane pastą paprykową. Piątnica poleca śmietanę 42% - jest idealna np. do ubijania domowego masła.

Dr Oetker przedstawia nowość: sernik z prawdziwą wanilią. Terravita oferuje nowy sos brzoskwiniowy do deserów, a wszystkie poprzednie sosy prezentuje w ulepszonej formule. Winiary prezentuje na Wielkanoc żurek razowy pod nazwą "Jak u mamy".

Warto przetestować także kosteczki superfood - smakowite przekąski, przygotowywane np. z surowego kakao lub miechunki. Godne polecenia są również pyszne smoothies z chią!

Marka Frosta poleca pieczarki z cebulką. Hortex oferuje jarmuż mrożony i mrożone jagody, a także kapuśniak z kiszonej kapusty. Actimel jest dostępny w nowej odsłonie o smaku granatu. Wodę Jurajską można kupić także w wersji Sport.

Przetestujcie cebulkę marynowaną Ole!, a także Kasię do wypieków w wersji wielkanocnej. Serenada proponuje pyszną serową przekąskę pod nazwą "W sam raz na raz", a także ser Babuni oraz Szwajcar w wersji lekkiej.

Gzella poleca na wielkanocny stół: kiełbasę koszykową jałowcową, szynkę od Dawien Dawna (mini), a także kiełbasę białą surową. Marka Oleofarm prezentuje sok z brzozy oraz sok z buraka - oprócz niepodważalnych walorów smakowych, są też bardzo zdrowe.

W Tesco znajdziecie także 3 nowe wersje batoników muesli (morelową, malinową i jabłkową), zestaw małych słoiczków z dżemami, a także pyszną herbatę z linii Finest.

