Wiosna w pełni, a na sklepowych półkach rozkwitły nowości! Ja zebrałam w jednej galerii te, które są wyjątkowo godne polecenia - jest ich aż 69!

Nowe słodycze

Jako nieustraszony tester słodyczy, koniecznie muszę zacząć od tej kategorii. W sklepach znajdziecie całe mnóstwo nowości od Wedla: Pawełka z nadzieniem cafe latte, 3 nowe czekolady (mleczną z pomarańczą, białą z mango i gorzką z grejpfrutem), a także kolejne odsłony kultowej serii wedlowskich deserów!

Poza tym polecam zdrowe słodycze od stewiarnia.pl - owocożelki w różnych kształtach lub np. herbatniki słodzone tagatozą.

Równie smakowite są batony z suszonych owoców marki Frupp, które występują w kilku pysznych smakach!

Grycan wprowadza na rynek nowy format opakowań - 125 ml. W opakowaniach o tej pojemności znajdziecie na razie 3 najpopularniejsze smaki lodów: czekoladowy, truskawkowy i waniliowy. Nie zapomnijcie też o przetestowaniu limitowanej edycji ciastek HIT!

Nowe napoje

Półki z napojami również uginają się od nowości! Żywiec Zdrój Soczysty to linia, w której źródlana woda łączy się ze smakiem pysznych owoców: wiśni, jabłka i cytryny.

Tymbark poleca 3 warianty soku 100% tłoczonego z polskich jabłek. Marka oferuje też nowość Vitamini: banan&marchew&jabłko.

Z kolei Hortex proponuje 3 nowe napoje: jagoda&mięta&jabłko, jabłko&malina&limonka, a także pomarańcza&mango. Lech wprowadza letnią nowość o smaku mojito.

Inne nowości

Dr Oetker poleca 2 nowe budynie - biszkoptowy i bananowy. Z kolei Winiary ma od teraz w swoim portfolio 3 rodzaje galaretki... z pianką! Marka oferuje też nowość z kultowej linii "Pomysł na...".

Stewiarnia.pl poleca tagatozę do słodzenia pod różnymi postaciami - np. w kostkach. Na półkach z nabiałem znajdziecie limitowaną edycję jogurtów Fantasia, które powstały we współpracy z Anią Kruk!

Polecam mieszankę keksową od Bakallandu, a także niebieską galaretkę od marki Wodzisław.

Firma Big Active przedstawia nowości herbatkowe. W sklepach znajdziecie też nowy syrop z agawy, chipsy z topinamburu Crispy Natural, odmienioną linię przypraw Knorra (np. do chrupiącego kurczaka) oraz świeże zestawy sushi Factory Chisai.

Polecam też 4 nowe makarony Pesso - nie trzeba ich gotować! Warte wypróbowania są także przysmaki z chlorellą Greendox. Delecta wprowadza aż 3 nowości: cukier o smaku cytrynowym, przyprawę do sernika oraz przyprawę do szarlotki.

W sieci sklepów Netto znajdziecie mnóstwo zdrowych pyszności: soczewicę zieloną i czerwoną, mleko sojowe, olej kokosowy, wafle orkiszowe, gryczane oraz owsiane. Pyszności!

Nietypowe nowości

W tym miesiącu polecam też 2 nieco nietypowe nowości, które są związane z branżą spożywczą. Pyszne.pl to serwis, dzięki któremu możesz szybko i bezproblemowo zamówić jedzenie pod wybrany przez siebie adres! Dzięki niemu nie musisz już szukać ulotek pizzerii ani wykonywać żadnych telefonów. Wystarczy tylko kilka kliknięć!

Z kolei FitLoveBox to nietypowa usługa dla każdej miłośniczki zdrowego stylu życia, a jednocześnie pysznego jedzenia. Co miesiąc w pudełeczku można znaleźć 5 zdrowych produktów wraz z przepisami! W marcu była to m. in. morwa biała, a także masło z nerkowców.

