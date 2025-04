Wiosna rozkwita nowościami! Warto wypróbować każdą z nich. Specjalnie dla was, jak co miesiąc, zebrałyśmy w naszym przeglądzie najważniejsze nowinki spożywcze - zobaczcie, co koniecznie trzeba przetestować w kwietniu!

Mięsne nowości

Spróbujcie linii Kabanosów ze Spiżarni od ZM Pekpol - występują w 3 bardzo smacznych odsłonach. W ofercie Lidla Deluxe znajdziecie z kolei ekskluzywne fuety i pyszną szynkę serrano. W Biedronce, w linii La Speciale, pojawia się pasztet z królikiem. Polecamy też szynkę i kiełbasę kruchą z Chrzanowa, a także parówki z Chrzanowskiej Manufaktury Wędlin.

Nowe przekąski

Spróbujcie 4 nowych odsłon Nesvity - od teraz ma ona mniej cukru, a jest jeszcze pyszniejsza! Na śniadanie polecamy nowość belVity - tartinki zbożowe z kremem czekoladowo-orzechowym.

Warto spróbować też puddingów na zimno Winiary i Szybkiego Budyniu od Delecty.

W Biedronce znajdziecie naturalne wafle ryżowe.

Inne nowości spożywcze

Polecamy też 4 nowe pasztety Profi, zupę prezydencką Hortex, dżem aksamitny Herbapolu, a także galaretki Gellwe (o smaku kultowych napojów Frugo!).

Warto przetestować również 4 nowe sosy Łowicz, siemię lniane Kresto, filety z łososia Frosty, kawę Starbucks Peru, sos do gyrosa Tarsmak, mleko bez laktozy od Mlekovity, 2 nowe wersje popularnej wody Słowianka i Oshee dla biegaczy.

Popularne ciastka Hit i Karmelio występują teraz także w podręcznym formacie kieszonkowym. Na rynek wchodzi Somersby z bzem i limonką, ser biały Zott półtłusty, a także żurawina suszona Helio o obniżonej zawartości cukru.

W Biedronce znajdziecie dodatkowo 4 herbaty: Kenia o świcie, Mgła nad Yunnan, Czekoladowa Podróż i Truskawkowe Wzgórze. Lidl oferuje w linii Deluxe krewetki całe gotowane, bakalie w czekoladzie, 4 musztardy, 3 rodzaje pesto, parmezan, homara i kawior z pstrąga tęczowego.

