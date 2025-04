W grudniu producenci zawsze zaskakują nas dużą ilością spożywczych nowości. Bliskość świąt sprawia, że niektóre pyszności są dostępne w specjalnych, limitowanych edycjach bożonarodzeniowych. W comiesięcznym przeglądzie zebrałam wszystkie najlepsze propozycje, na które warto zwrócić uwagę w sklepach!

Nowe przekąski

W listopadzie odkryłam markę Stema, które produkuje paluszki w najróżniejszych odsłonach. Moje osobiste hity to te z ziołami prowansalskimi, z miodem i migdałami oraz słonawe paluszki oblane pyszną czekoladą. Cała redakcja zajadała się przekąskami od Stemy - gorąco polecamy!

Lubella przedstawia linię smakowitych płatków śniadaniowych. Moje serce skradły nie tylko nietypowe smaki (np. płatki jęczmienne z crunchem jęczmiennym i prażonymi ziarnami dyni oraz słonecznika), ale również wesołe, barwne opakowania! SuperFish poleca korki śledziowe w 2 apetycznych wariacjach.

Fit&Easy prezentuje odświeżoną wersję swoich kultowych mixów sałat. A do tego pyszne sałatki gotowe do spożycia!

Nowe słodycze

Przyznaję się od razu: to moja ulubiona kategoria. W grudniu Dr Oetker poleca piernikową chatkę. Wawel poleca swoje słodycze w świątecznej odsłonie, a do tego prezentuje nowości - czekoladę z masłem orzechowym i czekoladę piernikową ze śliwką.

Znacie kultowe Jeżyki? Od teraz są dostępne w wersji Peanut! Pyszne desery Muller to kuszące, aksamitne kremy czekoladowe z różnymi sosami. Milka poleca swój kalendarz adwentowy!

Zdrowe słodycze

Inne nowości spożywcze

Co z innymi nowościami? Winiary prezentuje 2 nowe pozycje z serii "Pomysł na..." - rybę po grecku i rybę pod serową pierzynką. Marka przedstawia też wygodne esencje do sosów pieczeniowych.

Flora ProActiv ma od teraz zmienione opakowanie! Firma Gzella poleca serię wędlin bezglutenowych - to m. in. parówki. Szukajcie również szynki pieczonej na miodzie tego producenta!

Delecta prezentuje szereg nowości: przyprawę do piernika, naturalną posypkę arachidową, naturalną posypkę kokosową i krem tortowy o smaku waniliowym. Chlorellę znajdziecie teraz również w batonikach i pysznych smoothie. Nescafe wprowadza na rynek serię Azero, która jest inspirowana przez baristów.

Knorr prezentuje azjatycką linię dodatków i przypraw, np. sos z sosem sojowym i chili. Rolnik poleca dżem pomarańczowy. FROSTA oferuje kuskus orientalny.

Co z dużymi sieciami sklepów? Lidl poleca wieprzowe kabanosy PIKOK, które są przygotowywane bez polepszaczy. W Tesco znajdziecie szereg świątecznych nowości, np. sernik nowojorski, cukierki z marcepanem lub gęsie udko. Netto prezentuje pyszności z linii Premieur, m. in. kiełbaskę chorizo, wiśnie liofilizowane w czekoladzie, kawę brazylijską 100% Arabica.

Jedno jest pewne - to będą smaczne święta!