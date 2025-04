Święta już za pasem - ten okres zazwyczaj wiąże się z robieniem coraz większej ilości zakupów spożywczych. Właśnie dlatego warto być na bieżąco z nowościami - zobacz co koniecznie powinnaś wypróbować!

Reklama

Obiadowe nowości

Warto przetestować nowe krajanki do zup od Winiary - znacznie przyspieszają proces przygotowywania kapuśniaku, ogórkowej, jarzynowej i barszczu, a dodatkowo nie zawierają konserwantów!

Szereg nowości przygotowała Frosta, polecamy: bataty z marchewką, soczewicę z ziemniakami i marchewką, a także złote paluszki serowe. Z kolei Hortex przedstawia barszcz ukraiński, mieszankę włoską, warzywa na patelnię z przyprawą włoską oraz makaron na patelnię z sosem śmietanowo-ziołowym.

Inne nowości spożywcze

W sklepach pojawiła się masa orzechowa Helio, Mąka Tradycyjna, Jabcusie od CYKORII, Góralki Intenso, miód kwiatowy Lune De Miel oraz pulpety rybne w sosie pomidorowym Łosoś Ustka.

Polecamy sos pomidorowy do makaronu Dawtona, Ketchup Extra Kielecki (pikantny), Danio w wersji na wynos, powidła jabłkowe Dawtona, a także laskę wanilii od Dra Oetkera.

Warto też przetestować nową serię Hochland Na gorąco!, która jest przeznaczona specjalnie do przyrządzania zapiekanek i kanapek na ciepło. Polecamy nową linię herbat Lipton!

Dr Oetker przedstawia żelatynę w płatkach, a BoboVita proponuje nową linię kaszek dla dzieci. Z kolei marka Eterno oferuje cytrynki z rumem i cynamonem (idealne do herbaty), syrop korzenny oraz chrzan z żurawiną.

Starbucks na święta zachęca do zakupu aromatycznej kawy Christmas Blend, która może być też uroczym upominkiem mikołajkowym. Wawel przedstawia 3 nowe czekolady - mleczno-gorzką, kokosową i z galaretkami Fresh&Fruity.

Warto wypróbować też 4 kasze od Melvitu, 2 nowe smaki Leona, herbatniki pełnoziarniste Petit Beurre, a także herbatniki kakaowe Krakuski.

Z kolei Tesco poleca na święta w swojej linii Finest m.in. cały kardamon, boczek swojski, kiełbasę z gęsiną i masę makową.

Reklama

Zobacz też przepisy na ciasta:

Stefanka z herbatników - przepis

Placek cynamonowy - przepis

Ciasto z kaszy gryczanej - przepis

Ciasto z płatków śniadaniowych - przepis

Ciasto tiramisu - przepis