Grudzień to czas intensywnych przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Co nowego znajdziecie w sklepach w tym miesiącu? W co warto się zaopatrzyć?

Reklama

Nowe słodycze

Fani słodkości na pewno nie będą zawiedzeni! Firma Wawel wprowadza na rynek limitowaną edycję czekolad, których opakowania są ozdobione pięknymi obrazkami. Pyszne, świąteczne słodycze znajdziecie też w Tesco i Lidlu. Marka Nestle nie zawodzi - w sklepach pojawiają się dwie nowe wersje czekolad i praliny.

Nowe dania gotowe

Na półkach z daniami gotowymi znajdziecie dwie nowe zupy - Pana Selera i Panią Fasolę. Quicker wprowadza owocowe nowości, a w Biedronce pojawiły się nowe puree.

Nowe napoje

Nestea wprowadza na rynek napój o smaku zimowej śliwki! Warto spróbować też nowej wersji Melly (dostępna w Biedronce), a także dwóch smaków Kubusia, które dopiero co pojawiły się na półkach.

Inne nowości spożywcze

Fantasia Mousse od Danona jest dostępna w dwóch pysznych smakach - truskawkowym i czekoladowym. Spróbujcie też nowej wersji Almette Fruit!

Polecamy orzeszki Felix z pieca, a także herbatę Ahmad Tea Heavenly Oolong, różne rodzaje oliwek nadziewanych Serpis, serek Bieluch waniliowy i suszoną miechunkę Helio.

Warto przetestować też pasztet z gęsią Profi, łuskę gryczaną Sante, dwie wersje kiełbasek Degustino dla dzieci, jarmuż Fit&Easy, krem czekoladowy Miodelka oraz pieczywo Wasa z sezamem.

Spróbujcie koniecznie pasztetu Nove Premium z gruszką, pomidorów suszonych z borowikami Devaldano, Mango Puffins, deseru śliwkowego Primavika, a także kiszonych ogórków Krakus.

Do Tesco warto wybrać się np. po chipsy z burakiem i słodkim pomidorem, figowy chutney, pesto z pomidorów, syrop klonowy i ciastka z kawałkami belgijskiej czekolady.

W Lidlu znajdziecie ofertę Deluxe, w skład której wchodzi m.in. łosoś atlantycki, sielawa wędzona i trawal chilijski. Z kolei Biedronka oferuje np. salami snacks, salami chips, kaszę manną, nową wersję makaronu Pastani, groch łuskany, kuskus, jogurt pitny Miami, nowe sosy Madero i chipsy Top Chips w nowym smaku.

Polecamy też linię Maestro od Henryka Kani w odświeżonej wersji, a także dwie musztardy Tarsmak.

Reklama

Zobacz też świąteczne przepisy:

Pierniczki - przepis

Tradycyjne potrawy wigilijne

Ciasta na Boże Narodzenie