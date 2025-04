Lato za oknami w pełni, a to kalendarzowe tuż za rogiem! Firmy spożywcze nie ustają w poszukiwaniach nowych smaków, którymi mogłyby przykuć naszą uwagę. Warto zapoznać się z ich propozycjami.

Nowe słodycze

Standardowo zaczynam od swojej ulubionej kategorii. W tym miesiącu prym wiodą lody - testowałyśmy w redakcji całą masę smakowitych pyszności od Pura Vidy. Ich produkty są ekologiczne, naturalne i pozbawione GMO! W galerii znajdziecie wszystkie propozycje nowych smaków, są to m. in. lody MORELOVE lub HONEY HONEY.

Polecam też nowe ŚmiejŻelki - Mlekoduszki oraz Shaki. Gratka dla wszystkich miłośników żelek!

Nowe napoje

Letnie orzeźwienie? Z pomocą przychodzi cała masa nowości na półkach z napojami. Smakowa woda Leon Aqua z pewnością spodoba się nie tylko najmłodszym - dostępna jest wersja cytrynowa, malinowa i jagodowa.

Krakowski Kredens przedstawia serię pysznych, naturalnych lemoniad. Warto przetestować także 2 nowości od Hortexu - seria Letnie Smaki to białe winogrona&kwiat bzu, a także jabłko&limonka z kwiatem dzikiej róży.

Wiele z nas nie wyobraża sobie picia wody bez dodatku smakowitego syropu. Herbapol proponuje Smaki Słońca: mango i ananas, mandarynka, kiwi, cola.

Inne nowości spożywcze

W Lidlu znajdziecie serię pysznych kaw Bellarom. Polecam też nowość od Melvitu - owsiankę Secret. Dawtona wprowadza na rynek borówkę i żurawinę, a Łowicz 3 bardzo letnie smaki dżemów: truskawka&porzeczka, truskawka&rabarbar i truskawka&agrest. Z kolei Fit&Easy proponuje 2 nowe miksy: Super Koktajl Red i Super Koktajl Green.

Delecta oferuje aż 3 nowości: mix truskawkowy do śmietany, ciasto Bananata oraz bezę. Na sklepowych półkach znajdziecie też 4 nowe produkty marki Winiary: chłodnik ogórkowy, naturalny i buraczkowy, a także karmelowy pudding na zimno.

FROSTA przedstawia 4 propozycje: pieczarki, kalarepę, soczewicę z ziemniakami i marchewką, a także bataty z marchewką. To pyszne dodatki do obiadu! Danone również wprowadza aż 4 nowości: jogurt pitny morelowy i kokosowy, a także Activię Drink o smaku owoców leśnych oraz owoców tropikalnych.

W sklepach pojawia się mleko bez laktozy OSM Piątnica, a marka Gzella oferuje 2 nowe kiełbasy: polską dojrzewającą z pieprzem oraz klasyczną. Ta sama firma produkuje od niedawna również kiszkę ziemniaczaną! Dan Cake proponuje ciasto drożdżowe z serem.

Graal wprowadza 2 wersje filetów z makreli: w oleju o smaku cytrynowym, a także z oliwą z oliwek. Cały szereg nowości spożywczych znajdziecie w Rossmannie: suszone figi, 2 wersje batoników, chia, a także napój owsiany. Od smakowitości uginają się również półki w Biedronce - znajdziecie tam 3 nowe musztardy Madero, a także kiełbaski i karkówkę na grilla.

