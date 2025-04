W czerwcu w sklepach pojawi się naprawdę masa nowości! Każda z nich jest godna uwagi i polecenia - specjalnie dla was prezentujemy 60 najlepszych nowości spożywczych na czerwiec 2014.

Nowe słodycze

Fani słodkości na pewno nie będą rozczarowani! Na rynku pojawią się trzy rodzaje czekolad Wawel, nowe żelki Haribo wzbogacone sokiem owocowym, trzy rodzaje Zozoli, nowa przekąska od Monte, a także herbatniki Bambino dla dzieci z pysznym nadzieniem. Poza tym Wawel prezentuje mocno owocowe galaretki Fresh&Fruity, a Grycan zachęca do wypróbowania sorbetu ananasowego.

Nowe napoje

Hortex oferuje letnie orzeźwienie w dwóch smakach - cytryny i limonki, a także arbuza i melona. W sklepach znajdziecie kilka nowych herbat od Sante, a Tetley i Vitax proponują orzeźwiające herbatki na zimno. Z kolei nowość od Nescafe to ekskluzywna kawa w stylu najlepszych baristów!

Nowości wśród dań gotowych

Na czerwcowe upały Delecta proponuje pyszny deser - sernik na zimno w kilku smakach, który można przygotować w kilka minut i to bez konieczności wstawiania go do lodówki!

Profi oferuje nowe zupy o nazwie Kubek Pełen Smaku. Z kolei Emix wprowadza na rynek biszkopt w proszku.

Nowości na półce z nabiałem

Firma Piątnica przedstawia nowy jogurt grecki z owocami (dostępny w kilku smakach), a także jogurt grecki o zerowej zawartości tłuszczu. Na półkach z nabiałem znajdziesz również lekki jogurt naturalny Bieluch.

Firma Sertop oferuje serek topiony Oscar (z szynką).

Nowe dodatki do potraw

Firma Knorr wprowadza na rynek dwa Fixy - kurczak z gulaszem oraz danie orientalne z kurczakiem. Marka Winiary oferuje teraz nowe sosy oraz ketchupy, a także delikatny majonez.

Nowością są także marynaty do mięs firmy Bielmar, przygotowywane na bazie oleju rzepakowego. W sklepach pojawią się także pieczarki koktajlowe i buraczki konserwowe Urbanek.

Inne nowości spożywcze na czerwiec 2014

Na sklepowych półkach znajdziesz również inne nowości: galaretki Winiary o smaku arbuzowym oraz jagodowym, chipsy jabłkowe Jabcusie, dwa kisiele od firmy Cykoria, a także trzy nowe mięsne przysmaki Krakowskiego Kredensu.

