Zabiegana bizneswoman, pani domu, aktywna pasjonatka, zakręcona marzycielka – każda z nas jest inna, prowadzi odmienny tryb życia i ma niepowtarzalną listę priorytetów. To, co łączy wszystkie kobiety bez wyjątku, to potrzeba znalezienia w natłoku obowiązków chwili tylko dla siebie.

Z myślą o wieczornych chwilach wytchnienia i relaksu marka bezalkoholowego piwa Karmi przygotowała dwa nowe wyborne smaki - Żurawinowy i Tiramisu. Dołączą one do cenionego przez panie od lat Karmi Classic. Nowe smukłe butelki o opływowych kształtach idealnie pasują do delikatnych kobiecych dłoni.

Dwa nowe smaki Karmi - żurawina i tiramisu

Wyobraźmy sobie, że dzień dobiegł końca, telefon wreszcie milczy, a na nas czeka już tylko wygodna kanapa i eksplozja orzeźwiającego wytchnienia zamknięta w ulubionym piwie – bezalkoholowym Karmi Classic, Tiramisu lub Żurawina. Chwile, które możemy poświęcić wyłącznie sobie, nie zdarzają się zbyt często. Warto więc nauczyć się je celebrować i wypełniać małymi przyjemnościami, które są w stanie zdziałać prawdziwe cuda.

Taką drobną przyjemnością może być coś pozornie banalnego, jak relaksująca maseczka na twarz, czy po prostu dobra książka i coś... specjalnego – mówi Agnieszka Podgórska, Brand Manager marki Karmi. - Pragnąc umilić sobie spokojny wieczór w domu i odgrodzić się lekką pianką przyjemności od codziennej rutyny, skosztujmy aksamitnego, pysznego Karmi. Od lipca dostępne w trzech wyjątkowych smakach – znanym i lubianym Classic oraz dwóch nowych wariantach, Żurawina i Tiramisu.

Karmi Żurawina jest ciemnym, karmelowym, bezalkoholowym piwem. Jego oryginalny, żurawinowy smak powoduje, że jest doskonałym wyborem dla kobiet preferujących w piwie owocowe akcenty. Ciekawą propozycją dla poszukiwaczek wyrafinowanych smaków i delikatnych nut słodyczy jest Karmi Tiramisu o smaku popularnego, włoskiego deseru. Z kolei idealnym piwem dla kobiet lubiących klasyczne smaki jest Karmi Classic.

Niezależnie od tego który z wariantów zostanie wybrany, Karmi wypełni wieczorne chwile - jest przyjemnością samą w sobie, tak jak dobra muzyka lub książka, relaksująca kąpiel, czy po prostu miękki dotyk poduszki.

Karmi dostępne jest w sprzedaży od początku lipca, w sugerowanej cenie detalicznej ok. 3 zł za butelkę o pojemności 0,4 l.