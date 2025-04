Badania przeprowadzone przez markę Karmi pokazują, że kobiety - tak samo jak mężczyźni - są piwnymi smakoszami. Różnica polega jedynie na rytuale spożywania tego napoju!

Kobiety smakują inaczej

Wracasz do domu po długim dniu. Otwierasz lodówkę i sięgasz po bezalkoholowe piwo Karmi. Wybierasz swój ulubiony smak – Classic, Żurawina lub Tiramisu – i przenosisz się w świat zniewalających wrażeń. To czas tylko dla Ciebie, upragniona chwila relaksu i moment rozkoszy płynącej z aromatycznego smaku. To pora rozluźnienia i okazja do oddania się błogiej przyjemności. Badania przeprowadzone przez IPSOS dla Carlsberg Polska, właściciela marki Karmi pokazały, że aż 75% pań sięga po piwo najczęściej w domowym zaciszu. Nie pijemy tylko po to, aby ugasić pragnienie – ważna jest towarzysząca temu atmosfera.

Uwielbiamy piwa bezalkoholowe. Są one dla nas atrybutem celebrowania chwili i pomagają w pełni rozkoszować się danym momentem - takiej odpowiedzi udzieliło 26% ankietowanych.

- Dla każdej z nas wieczór, gdy zakończymy domowe obowiązki, jest czasem, który pragniemy poświęcić tylko dla siebie. Wieczorny relaks poprawia nastrój, pomaga odprężyć się i zapomnieć o trudach minionego dnia. Te niezobowiązujące chwile wytchnienia, ukryte pod lekką pianką, podziałają kojąco na nasze ciało i umysł. Nie tylko dla mężczyzn piwo może być zasłużoną nagrodą – mówi Agnieszka Podgórska, Brand Manager marki Karmi.

Kobieca wrażliwość na smaki

Od lat uznaje się większą wrażliwość zmysłową kobiet. Podobno kobiety mają lepiej rozwinięte poczucie smaku, jesteśmy bardziej wrażliwe na smaki słodkie, mniej na słone, kwaśne czy gorzkie. Dlatego też większość z kobiet sięga po piwa pozbawione charakterystycznej piwnej goryczki.

W ich wyborze kierujemy się również niską zawartością alkoholu i delikatnymi, aromatycznymi nutami, oczekując nowych, wyjątkowych doznań. Nieprzypadkowo to właśnie my – kobiety – odpowiadamy za 62% sprzedaży kategorii piw smakowych.

- Przeprowadzone badania stały się dla nas inspiracją do zaoferowania nowej odsłony lubianego wśród kobiet piwa Karmi. W odpowiedzi na te pragnienia, powstały dwa nowe i wyjątkowe smaki: - Tiramisu – deserowy, delikatnie słodki oraz Żurawinowy – o oryginalnej owocowej nucie. Są to propozycje dla poszukiwaczek niebanalnych smaków. Z kolei idealnym piwem dla kobiet lubiących klasyczne warianty jest Karmi Classic – dodaje Agnieszka Podgórska.

Na podstawie materiałów prasowych Karmi