O Robercie Sowa można pisać bardzo długo - to znany szef kuchni i restaurator, który jest autorem wielu książek kulinarnych, zdobywcą różnych wyróżnień i odznaczeń, występował w programach telewizyjnych, a dodatkowo jest właścicielem restauracji "Sowa i Przyjaciele".

25 listopada wchodzi na rynek kolejna jego książka, pt. "Cztery pory roku". Co się w niej znajdzie? Co było inspiracją do powstania publikacji? Zobaczcie w naszym wywiadzie!

