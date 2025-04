Filiżanka espresso kojarzy się z wyjątkowym aromatem kawy i jej pełnym smakiem, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Dlaczego z kawami bezkofeinowymi miałoby być inaczej? Na rynek trafiają właśnie trzy kawy znane dotąd z asortymentu firmy Nespresso – tym razem w wersji bezkofeinowej. Specjaliści marki wybrali najpopularniejsze mieszanki – i stworzyli ich bezkofeinowe odpowiedniki.

Kawa bez zawartości kofeiny

Nowe kawy zostały skomponowane tak, by charakterem i aromatem najpełniej przypominać swoje wzorce, będąc niejako ich alter ego. Oznacza to, że miłośnicy "małej czarnej" mogą teraz cieszyć się przyjemnością jej picia o każdej porze dnia i nocy! I to bez uszczerbku na smaku.

Nespresso od lat stawia sobie za cel zapewnienie najlepszych doznań smakowych, a jednocześnie najwyższej jakości kawy - nowa seria nie jest tu wyjątkiem.

Wprowadzając ją, firma łamie stereotyp kaw bezkofeinowych, postrzeganych dotąd jako mniej smaczne. Dzięki autorskiej metodzie dekofeinizacji każde ziarno kawowca jest pieczołowicie chronione – tak, że kawa zachowuje pełne bogactwo smaku i aromatu.

Proces ten przeprowadza się jedynie przy użyciu wody i dwutlenku węgla, co sprawia, że jest on całkowicie bezpieczny dla konsumenta, nie zmieniając natury wiśni kawowca.

Każda kawa Grand Cru od Nespresso posiada swój własny profil sensoryczny. Składa się na niego szereg specyficznych cech takich jak intensywność, goryczka, stopień palenia, kwasowość i aromat. Bezkofeinowym wersjom zapewniono ten sam profil sensoryczny co oryginałom – kawosze mogą teraz cieszyć się ulubionym smakiem nawet późną nocą.

Co kryją nowe kawy?

Arpeggio Decaffeinato

Mocna palona i bogata w smaku Arpeggio Decaffeinato posiada ten sam charakter i pełną konsystencję co jej wzorzec - Arpeggio. Wyróżniają ją wyraźne nuty kakao i intensywny bukiet. Oddzielne palenie Arabik podkreśla specyfikę każdego regionu pochodzenia: intensywność owoców z Kostaryki i Brazylii oraz delikatność i owocowe nuty ziaren z Południowej Ameryki. Intensywność: 9

Słodkawa i łagodna, Volluto Decaffeinato charakteryzuje się tym samym bogatym aromatem i pełną konsystencją co oryginalne Volluto. Wyselekcjonowane owoce czystej Arabiki są palone oddzielnie, co uwydatnia słodkie, ciasteczkowe nuty odmiany brazylijskiej oraz świeże i owocowe ziaren z Kolumbii. Intensywność: 4

Kompleksowa w smaku i zbalansowana mieszanka Vivalto Lungo Decaffeinato charakteryzuje się tą samą specyfiką co jej wzorzec - Vivalto Lungo: kawy palonej o lekko drzewnym posmaku, z nutami słodkich zbóż i kwiatów. Na mieszankę składają się odmiany Arabik z Ameryki Południowej i Afryki Wschodniej. Oddzielne palenie ziaren wyzwala kompleksowość smaku: delikatnych owoców kawowca z Etiopii o subtelnym kwiatowym bukiecie oraz kolumbijskich ziaren o owocowych nutach, nadających jej lekkiej goryczki. Intensywność: 4

Wizualnie nowe kawy bezkofeinowe łatwo odróżnić od ich odpowiedników – posiadają wyraźną czerwoną kropkę na górze kapsułki oraz na opakowaniu.

Firma od zawsze używa koloru czerwonego do oznaczania kaw bezkofeinowych tak, by konsumenci łatwo mogli rozpoznać je w ofercie.

Nowa seria kaw bezkofeinowych dostępna jest w cenie 1,69 zł (Arpeggio Decaffeinato, Volluto Decaffeinato) oraz 1,79 zł (Vivalto Lungo Decaffeinato) za kapsułkę w butikach Nespresso, poprzez telefoniczną infolinię oraz w sklepie internetowym marki.

fot. serwis prasowy Nespresso

Na podstawie materiałów prasowych Nespresso