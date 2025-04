Marka belVita po raz kolejny inspiruje sezonowymi produktami. Tym razem zachęcamy do spróbowania ciastek w wersji belVita Orzechy + czekolada oraz belVita Pyszne Nadzienie Kakaowe & Jogurt Naturalny. Pyszne i pożywne ciastka w połączeniu z polskimi jabłkami, produktem mlecznym i gorącym napojem ułatwią rozpoczęcie każdego jesiennego poranka.



Jesień to czas, który inspiruje nas swoimi barwami i zapachami. To idealny moment, żeby cieszyć się ulubionymi smakami zbożowych ciastek belVita z Orzechami i czekoladą lub belVita Pyszne Nadzienie Kakaowe&Jogurt Naturalny.



"Dni stają się coraz krótsze, ale są na tyle ciepłe, by móc z nich w pełni korzystać. Odpowiednia na tę porę roku dieta sprawi, że będziemy gotowi do podejmowania wszystkich jesiennych wyzwań. Na szczęście, jak pokazują badania, zdecydowana większość Polaków pamięta o śniadaniu – podczas jesiennych miesięcy warto zadbać o jego urozmaicenie i włączyć do menu produkty pełnoziarniste, sezonowe owoce – mamy teraz przecież pyszne polskie jabłka, czy gruszki. Wystarczy dodać produkt mleczny i pożywny, zbilansowany posiłek gotowy" – mówi prof. L. Wądołowska, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ekspert Akademii belVita.

Jesień da się lubić!

Największy wpływ na nasze samopoczucie mamy my sami.To, jak spędzamy wolne chwile, jak o siebie dbamy i z jakich składników składa się nasza dieta wpływa na nasz nastrój. Poniżej przypominamy o kilku powodach, dla których kochamy jesień:

Po upalnym lecie daje nam wytchnienie!

Podczas spacerów po lesie możemy podziwiwać piękno opadających złotych liści.

W naszej kuchni zaczynają gościć polskie jabłka, które z produktem mlecznym, ciepłym napojem i ulubioną belVitą będą najlepszą bazą do rozpoczęcia każdego dnia!

"W jesienne poranki warto znaleźć czas na przygotowanie tego pierwszego posiłku, gdyż poprawi ono nie tylko nasz nastrój, ale będzie też dobrą bazą do rozpoczęcia dnia. belVita, jako ciastka stworzone specjalnie z myślą o śniadaniu, sprawdzą się idealnie! Jako marka będąca liderem w kategorii ciastek pożywnych, od lat obserwujemy zwyczaje śniadaniowe Polaków i kształtujemy trendy, pokazując, że ten najważniejszy posiłek może być jednocześnie szybki w przygotowaniu, pyszny i pożywny." – mówi Ewelina Polińska - Nadra, brand manager belVita w Mondelez Polska S.A.

Do przygotowania zbilansowanego śniadania na jesienny poranek wykorzystać można ciastka zbożowe belVita Orzechy + czekolada lub belVita Pyszne Nadzienie Kakaowe & Jogurt Naturalny, produkt mleczny, porcję owoców i gorący napój. Takie połączenie to prosty

i szybki przepis na udany początek dnia!



Dlaczego belVita?

Bo jej receptura jest wyjątkowa: Produkt zawiera pełne ziarno przynajmniej 5 rodzajów zbóż. Jest źródłem witamin, składników mineralnych i błonnika. Bo jest smaczna: belVita jest dostępna w wielu pysznych smakach, między innymi: Musli z Owocami, Zboża z Mlekiem, Kakaowe, Orzechy + Czekolada lub Owoce leśne, Pyszne Nadzienie z Jogurtem Naturalnym. Bo jest częścią zbilansowanego śniadania i pozwala dobrze zacząć dzień: Ciastka belVita to propozycja zbilansowanego śniadania wraz z porcją owoców, niskotłuszczowym produktem mlecznym oraz ciepłym napojem.

Materiały prasowe, belVita