Reklama

Majonez – niezbędnik w kuchni



W wielu domach majonez to zazwyczaj jedynie dodatek do kanapek, sałatek czy mięs. Choć to połączenia bardzo lubiane przez nasze kubki smakowe, nie warto ograniczać się tylko do nich. Oprócz podstawowego zastosowania jako sosu podkreślającego smak, możesz stosować majonez jako bazę do różnych potraw smażonych i pieczonych. Z powodzeniem możesz wykorzystać majonez do kotletów mielonych lub warzywnych, nadając im odpowiednią lepkość i konsystencję. Odrobina majonezu dodana do ciasta na naleśniki doda puszystości oraz sprężystości wysmażanym plackom. Ten sekretny składnik odmieni tradycyjne naleśniki, placuszki w stylu amerykańskim i polskie pulchne racuchy. Majonez sprawi, że ciasto stanie się miękkie, zyska jednolitą konsystencję i będzie rozpływać się w ustach.

Majonez do wypieków i deserów? Pewnie! Do odważnych świat należy, szczególnie w kuchni. Dodanie majonezu do ciasta drożdżowego na cynamonki albo jesiennego ciasta marchewkowego, pozwoli stworzyć puszyste i delikatne wypieki. Wybierz majonez o odpowiednim składzie, aby dobrze radził sobie w wysokich temperaturach i nie rozwarstwiał się podczas pieczenia. Taki dodatek to gwarancja udanego wypieku.

Wiele możliwości majonezu

Majonez to sekretny składnik, który pomoże Ci w kuchennych zadaniach specjalnych.

Po pierwsze, sprawia, że nawet dobrze znane potrawy zyskują nową pełnię smaku, zachwycając wymagających smakoszy.

Po drugie: poprawia konsystencję przygotowywanych potraw. Majonez jest doskonałym spoiwem mięs czy warzyw, z powodzeniem zastępując jajko.

Po trzecie: nadaje potrawom lekkość i odpowiednią wilgotność. Ciasta z jego dodatkiem nigdy nie będą suche, sprostają więc najbardziej wygórowanym oczekiwaniom.

Po czwarte (i podstawowe): majonez to niezastąpiona baza ulubionych sosów: czosnkowego, na ostro i na słodko. Niezależnie, dokąd poniesie Cię fantazja w dodawaniu przypraw i składników sosu, majonez wydobędzie z nich to, co najlepsze.

Majonez, przy którym zapomnisz o innych

Połączenie tak wielu możliwości w jednym sosie jest osiągalne tylko dzięki użyciu wyselekcjonowanych składników i odpowiednich metod produkcji. Dokładnie tak – z myślą o Waszych potrzebach i zdrowiu – powstaje majonez Napoleoński Mosso. Wykorzystasz go nie tylko w tradycyjny sposób – pozwoli Ci on na znacznie więcej.

Spośród dostępnych na rynku majonezów wyróżnia go możliwość zapiekania i smażenia. Dodasz go zarówno do sosu, ciasta, jak i mięsa. Majonez Napoleoński Mosso dzięki najlepszym składnikom zapewni doskonały smak nie tylko słonym, ale też słodkim potrawom. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz świąteczny obiad, przekąski na wieczór czy niedzielny deser, wykorzystaj Majonez Napoleoński Mosso. Otwiera on nowe horyzonty kuchennych możliwości.

Bądź Szefem kuchni w Twoim domu!

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Mosso.